Де в Україні найшвидше розвивається мережа зарядних станцій для електрокарів?
Ще кілька років тому питання "де зарядити електромобіль в Україні?" звучало майже риторично. Сьогодні ситуація інша: мережа зарядних станцій зростає разом із кількістю електрокарів на дорогах, і цей процес явно прискорюється.
Але розвивається інфраструктура нерівномірно, оскільки є регіони, де зарядитися вже не проблема, і є місця, де між станціями досі сотні кілометрів. Читайте на Delo.ua про те, де саме мережа ЕЗС росте найшвидше, як знайти потрібну станцію і скільки це коштуватиме.
- Де зосереджена основна мережа ЕЗС?
- Траси, як зона найактивнішого розвитку
- Захід України — щільніше покриття навіть у малих містах
- Центр і схід
- Як знайти зарядну станцію?
- Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні?
- Загальна картина розвитку мережі електрозарядок
Де зосереджена основна мережа ЕЗС?
Логіка розміщення зарядних станцій проста: інфраструктура з'являється там, де є попит. А попит, своєю чергою, там, де найбільше електромобілів. Тому найщільніша мережа традиційно сконцентрована у великих містах:
- Київ — як абсолютний лідер за кількістю станцій;
- Львів — найбільш насичене місто на заході;
- Одеса та Дніпро — активно наздоганяють;
У містах зарядні станції вже давно стали частиною звичної інфраструктури. Їх встановлюють біля торгових центрів, на паркінгах бізнес-центрів, у житлових комплексах і навіть на звичайних міських стоянках. Станції тут переважно типу AC, тобто повільніші, розраховані на тривале паркування, поки водій робить покупки або працює в офісі.
Траси, як зона найактивнішого розвитку
Якщо міста вже мають більш-менш стабільне покриття, то міжміські коридори – це зона, де мережа росте найпомітніше прямо зараз. Ключові напрямки тут наступні:
- Київ — Львів
- Київ — Одеса
- Київ — Дніпро
Саме вздовж цих маршрутів активно з'являються швидкі DC-станції, які дозволяють поповнити заряд за 20–40 хвилин.
Для власника електрокара це критично, адже саме наявність швидких точок підзарядки на трасі визначає, чи реально комфортно проїхати 400–500 кілометрів без нервів і планування на кілька годин вперед. Поки що швидких станцій менше, ніж повільних, але саме вони формують той "каркас", на якому тримається можливість міжміських поїздок.
Захід України — щільніше покриття навіть у малих містах
Окремо варто виділити західні області. Тут мережа ЕЗС виглядає значно насиченішою порівняно з іншими регіонами, і причини цілком зрозумілі:
- близькість до ЄС і вплив європейської інфраструктурної культури;
- активний імпорт електромобілів через цей регіон;
- розвиток туристичних маршрутів.
У результаті навіть невеликі міста на заході мають базове покриття, а не лише обласні центри. Тому наразі, захід країни вважається найкомфортнішою зоною для електроподорожей.
Центр і схід
Центральні та східні регіони своєю чергою, відстають. Зарядки там є, але:
- розподілені нерівномірно,
- між містами зустрічаються довгі ділянки без жодної станції,
- у малих населених пунктах ЕЗС — скоріш виняток, ніж правило.
Для водія це означає, що в цих регіонах поїздка без попереднього планування маршруту несе ризик опинитися з порожньою батареєю. Причому там, де допомога не близько.
Як знайти зарядну станцію?
Шукати ЕЗС "на око" — справа невдячна. Станція може стояти у дворі бізнес-центру, на підземному паркінгу або за рогом супермаркету, і просто так її не помітиш. Для пошуку є кілька зручних інструментів:
- PlugShare — найповніша онлайн-карта електрозаправок, охоплює всю Україну, показує завантаженість і відгуки водіїв;
- Google Maps — базовий варіант для швидкого пошуку поряд;
- EcoFactor — додаток українського оператора з власною; мережею;
- Go To-U — ще один національний оператор з мобільним додатком;
- AutoEnterprise (AE Charging Point) — зручний для пошуку станцій конкретної мережі.
Кожен додаток показує і розташування, і тип зарядки, ще й доступні роз'єми, потужність станції, завантаженість у реальному часі та вартість. Це важливо, адже приїхати до зайнятої або несумісної станції — як окремий вид розчарування.
Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні?
Ціна залежить від двох речей: тарифу конкретного оператора і ємності батареї вашого авто. Орієнтир тут становить від 300 грн за одну сесію зарядки. Але фінальна сума може бути суттєво вищою, якщо:
- батарея велика (як у більшості сучасних електрокарів),
- обрано швидку DC-станцію з вищим тарифом за кВт·год,
- тариф оператора вище середнього.
Є й безкоштовні варіанти, і їх більше, ніж здається. Зарядні пристрої як додаткову послугу для клієнтів або відвідувачів встановлюють:
- торгові центри,
- готелі,
- автосалони,
- окремі міські парковки.
Знайти безкоштовні станції найзручніше через карту PlugShare, адже там вони позначені окремо.
Загальна картина розвитку мережі електрозарядок
Ситуація сьогодні виглядає так, що у великих містах проблем із зарядними станціями практично немає, на ключових трасах мережа активно добудовується, захід країни вже комфортний для електроподорожей. А от центр і схід поки що потребують більш ретельного планування маршруту.
Головне, що варто розуміти: інфраструктура росте не хаотично, а радше, слідом за попитом. Чим більше електрокарів з'являється в регіоні, тим швидше там відкриваються нові станції. І судячи з динаміки продажів електромобілів в Україні, цей процес лише набирає швидкість.