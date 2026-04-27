Категорія
Авто
Дата публікації

Де в Україні найшвидше розвивається мережа зарядних станцій для електрокарів?

електромобіль, зарядна станція
Ще кілька років тому питання "де зарядити електромобіль в Україні?" звучало майже риторично. Сьогодні ситуація інша: мережа зарядних станцій зростає разом із кількістю електрокарів на дорогах, і цей процес явно прискорюється. 

Але розвивається інфраструктура нерівномірно, оскільки є регіони, де зарядитися вже не проблема, і є місця, де між станціями досі сотні кілометрів. Читайте на Delo.ua про те, де саме мережа ЕЗС росте найшвидше, як знайти потрібну станцію і скільки це коштуватиме.

Де зосереджена основна мережа ЕЗС?

Логіка розміщення зарядних станцій проста: інфраструктура з'являється там, де є попит. А попит, своєю чергою, там, де найбільше електромобілів. Тому найщільніша мережа традиційно сконцентрована у великих містах:

  • Київ — як абсолютний лідер за кількістю станцій;
  • Львів — найбільш насичене місто на заході;
  • Одеса та Дніпро — активно наздоганяють;

У містах зарядні станції вже давно стали частиною звичної інфраструктури. Їх встановлюють біля торгових центрів, на паркінгах бізнес-центрів, у житлових комплексах і навіть на звичайних міських стоянках. Станції тут переважно типу AC, тобто повільніші, розраховані на тривале паркування, поки водій робить покупки або працює в офісі.

Траси, як зона найактивнішого розвитку

Якщо міста вже мають більш-менш стабільне покриття, то міжміські коридори – це зона, де мережа росте найпомітніше прямо зараз. Ключові напрямки тут наступні:

  • Київ — Львів
  • Київ — Одеса
  • Київ — Дніпро

Саме вздовж цих маршрутів активно з'являються швидкі DC-станції, які дозволяють поповнити заряд за 20–40 хвилин. 

Для власника електрокара це критично, адже саме наявність швидких точок підзарядки на трасі визначає, чи реально комфортно проїхати 400–500 кілометрів без нервів і планування на кілька годин вперед. Поки що швидких станцій менше, ніж повільних, але саме вони формують той "каркас", на якому тримається можливість міжміських поїздок.

Захід України — щільніше покриття навіть у малих містах

Окремо варто виділити західні області. Тут мережа ЕЗС виглядає значно насиченішою порівняно з іншими регіонами, і причини цілком зрозумілі:

  • близькість до ЄС і вплив європейської інфраструктурної культури;
  • активний імпорт електромобілів через цей регіон;
  • розвиток туристичних маршрутів.

У результаті навіть невеликі міста на заході мають базове покриття, а не лише обласні центри. Тому наразі, захід країни вважається найкомфортнішою зоною для електроподорожей.

Центр і схід

Центральні та східні регіони своєю чергою, відстають. Зарядки там є, але:

  • розподілені нерівномірно,
  • між містами зустрічаються довгі ділянки без жодної станції,
  • у малих населених пунктах ЕЗС — скоріш виняток, ніж правило.

Для водія це означає, що в цих регіонах поїздка без попереднього планування маршруту несе ризик опинитися з порожньою батареєю. Причому там, де допомога не близько.

Як знайти зарядну станцію?

Шукати ЕЗС "на око" — справа невдячна. Станція може стояти у дворі бізнес-центру, на підземному паркінгу або за рогом супермаркету, і просто так її не помітиш. Для пошуку є кілька зручних інструментів:

  • PlugShare — найповніша онлайн-карта електрозаправок, охоплює всю Україну, показує завантаженість і відгуки водіїв;
  • Google Maps — базовий варіант для швидкого пошуку поряд;
  • EcoFactor — додаток українського оператора з власною; мережею;
  • Go To-U — ще один національний оператор з мобільним додатком;
  • AutoEnterprise (AE Charging Point) — зручний для пошуку станцій конкретної мережі.

Кожен додаток показує і розташування, і тип зарядки, ще й доступні роз'єми, потужність станції, завантаженість у реальному часі та вартість. Це важливо, адже приїхати до зайнятої або несумісної станції — як окремий вид розчарування.

Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні?

Ціна залежить від двох речей: тарифу конкретного оператора і ємності батареї вашого авто. Орієнтир тут становить від 300 грн за одну сесію зарядки. Але фінальна сума може бути суттєво вищою, якщо:

  • батарея велика (як у більшості сучасних електрокарів),
  • обрано швидку DC-станцію з вищим тарифом за кВт·год,
  • тариф оператора вище середнього.

Є й безкоштовні варіанти, і їх більше, ніж здається. Зарядні пристрої як додаткову послугу для клієнтів або відвідувачів встановлюють:

  • торгові центри,
  • готелі,
  • автосалони,
  • окремі міські парковки.

Знайти безкоштовні станції найзручніше через карту PlugShare, адже там вони позначені окремо.

Загальна картина розвитку мережі електрозарядок

Ситуація сьогодні виглядає так, що у великих містах проблем із зарядними станціями практично немає, на ключових трасах мережа активно добудовується, захід країни вже комфортний для електроподорожей. А от центр і схід поки що потребують більш ретельного планування маршруту.

Головне, що варто розуміти: інфраструктура росте не хаотично, а радше, слідом за попитом. Чим більше електрокарів з'являється в регіоні, тим швидше там відкриваються нові станції. І судячи з динаміки продажів електромобілів в Україні, цей процес лише набирає швидкість.