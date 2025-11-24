За сделки с контрагентом РФ предприятию доначислили 22 млн грн налога

Верховный Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы по увеличению налоговых обязательств по налогу на прибыль иностранных юридических лиц на сумму 22 млн. грн. по операциям с контрагентом России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС.

Отмечается, что речь идет о налогоплательщике, который пытался применить нормы международного соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Российской Федерацией – соглашения, утратившего силу на фоне полномасштабной войны и разрыва экономических связей с государством-агрессором.

В ГНС объясняют, что согласно Налоговому кодексу Украины, если в контролируемых операциях нерезиденту продаются товары, работы или услуги по цене ниже уровня, соответствующего принципу «вытянутой руки», разница для целей налогообложения приравнивается к дивидендам.

"Налогоплательщик обязан самостоятельно анализировать такие операции на соответствие принципу «вытянутой руки» и корректировать финансовый результат". - подчеркивают в налоговой.

Там уточняют, что именно размер такой корректировки финансового результата является налогооблагаемой базой прибыли иностранных юридических лиц.

В этом случае предприятие провело корректировку за 2021 и 2022 годы только в 2023 году, подав уточняющие декларации:

за 2021 год – 1 декабря 2023 года,

за 2022 год – 29 сентября 2023 года.

Именно эти даты представления уточняющих деклараций являются фактическими датами начисления дохода, приравненного к дивидендам.

Плательщик настаивал, что доходы были получены нерезидентами в 2021 – 2022 годах, когда действовало международное соглашение между Украиной и Россией об избежании двойного налогообложения, а следовательно, можно было применить нулевую ставку.

Суд с этим не согласился. Он подтвердил, что для целей налогообложения важно не когда осуществлена сама операция, а когда налогоплательщик определил и задекларировал соответствующий доход. То есть дата подачи уточняющих деклараций в 2023 году.

В ГНС напоминают, что соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения утратило силу 1 января 2023 года.

Итак, к моменту, когда налогоплательщик корректировал финансовый результат и декларировал налоговые обязательства (сентябрь и декабрь 2023 года), положения международного договора уже не действовали, а применение нулевой ставки было невозможным.

Поэтому Верховный Суд подтвердил правомерность позиции ГНС о том, что база для начисления и уплаты налога на доходы нерезидента возникает в момент начисления (определения) дохода, приравненного к дивидендам, а не во время фактического осуществления самих контролируемых операций.

Напомним, за первые девять месяцев 2025 года поступления в бюджет от международного налогообложения, включая трансфертное ценообразование и контролируемые иностранные компании (КИК), выросли более чем на 40%.