За семь месяцев ЭКА увеличило объемы поддержки украинского экспорта на 84%: какие регионы в лидерах

За семь месяцев 2025 г. Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) обеспечило поддержку экспорта на сумму 8,9 млрд грн. Это на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 4,8 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Это свидетельствует об активной работе с украинскими предприятиями, помогающей им выходить на новые международные рынки.

Кроме того, с января Агентство застраховало 55 кредитных договоров на общую сумму 847,9 млн. грн. Это вдвое больше, чем за это же время в прошлом году – тогда общая сумма составила 382,2 млн грн.

Всего услугами ЭКА уже воспользовались 54 компании. Агентство предоставляет два основных инструмента поддержки: страхование экспортных контрактов от риска неплатежа и страхование кредитов, выдаваемых банками экспортерам. Благодаря этому производители получают возможность работать с иностранными партнерами даже во время войны.

Как отметил замминистра Андрей Телюпа, каждая застрахованная гривна позволяет экспортировать товаров более чем на 10 гривен, что способствует поступлению средств в Украину. Эта политика полностью отвечает инициативе "Сделано в Украине".

В тройку региональных лидеров по объемам экспорта вошли следующие области:

Львовская - 2,5 млрд грн ;

2,5 млрд грн Хмельницкая - 1,4 млрд грн ;

1,4 млрд грн Тернопольская - 1,2 млрд грн .

Основные направления экспорта – Польша, Австрия и Литва. Наибольшую поддержку получили экспортеры деревянной тары (1,4 млрд грн), мебели (1,3 млрд грн), а также растительного масла и животных жиров (1,09 млрд грн).

Напомним, по итогам 2024 года Украина заняла третье место по объемам экспорта меда, уступив Китаю и Индии.