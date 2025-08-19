За сім місяців ЕКА збільшило обсяги підтримки українського експорту на 84%: які регіони в лідерах

За сім місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило підтримку експорту на суму 8,9 млрд грн. Це на 84% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли показник становив 4,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Це свідчить про активну роботу з українськими підприємствами, яка допомагає їм виходити на нові міжнародні ринки.

Крім того, з січня агентство застрахувало 55 кредитних договорів на загальну суму 847,9 млн грн. Це вдвічі більше, ніж за цей же час минулого року - тоді загальна сума склала 382,2 млн грн.

Загалом послугами ЕКА вже скористалися 54 компанії. Агентство надає два основні інструменти підтримки: страхування експортних контрактів від ризику неплатежу та страхування кредитів, що банки видають експортерам. Завдяки цьому, виробники отримують можливість працювати з іноземними партнерами навіть під час війни.

Як зазначив заступник міністра Андрій Телюпа, кожна застрахована гривня дозволяє експортувати товарів на понад 10 гривень, що сприяє надходженню коштів в Україну. Ця політика повністю відповідає ініціативі "Зроблено в Україні".

У трійку регіональних лідерів за обсягами експорту увійшли наступні області:

Львівська — 2,5 млрд грн ;

2,5 млрд грн Хмельницька — 1,4 млрд грн ;

1,4 млрд грн Тернопільська — 1,2 млрд грн .

Основні напрямки експорту — Польща, Австрія та Литва. Найбільшу підтримку отримали експортери дерев’яної тари (1,4 млрд грн), меблів (1,3 млрд грн), а також олії та тваринних жирів (1,09 млрд грн).

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду, поступившись Китаю та Індії.