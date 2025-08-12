Український експорт у ЄС: як підкорювати ринки та подвоювати продажі навіть під час війни

У складних умовах війни український бізнес продовжує не просто виживати – він адаптується, розвивається і закріплюється на міжнародній арені. Цей процес супроводжується цілим спектром викликів, проте й відкриває для нас, виробників, нові горизонти для зростання.

Наразі наша компанія експортує до 10 країн ЄС. Однак, відразу зазначу, що важливим фактором є не кількість країн, куди ти експортуєш, а ті країни, де вдається побудувати системні продажі. Розпилюватись – не дуже вдала стратегія.

Як показує наш досвід, раніше у загальному ми експортували у два десятки країн, але не завжди там вдавалось побудувати системні продажі.

Особливості виходу на експортний ринок

Кожна європейська країна унікальна з точки зору її кон'юнктури, місцевих конкурентів. Тому завжди перед виходом на ринок потрібно його дуже ретельно вивчати, відвідувати країну перед тим, як планувати вихід.

Для того, аби налагодити контакти з місцевими партнерами, ми беремо участь у різноманітних виставках, ведемо пошук партнерів безпосередньо в країнах, де плануємо бути присутніми. А там, де вже представлені своєю продукцією, використовуємо стандартні маркетингові інструменти, проводимо про активності в мережах разом із партнерами-дистриб'юторами.

Якщо говорити про бенчмарки для нас, є одна європейська компанія, обсяги якої значно більші ніж обсяги всього українського ринку. Ми вивчаємо її досвід і рухаємось у напрямку побудови стратегії, з допомогою якої, впевнений, зможемо зайняти ще більшу частку ринку. Маємо ціль збільшувати експорт не менше ніж на 50% щороку.

Ринок вологих серветок ЄС сьогодні оцінюється приблизно у $6 млрд. За даними statista.com, у 2025 році український ринок краси та засобів особистої гігієни генеруватиме дохід у розмірі $6,72 млрд. Серед сегментів ринку найбільшим є сегмент засобів особистої гігієни, обсяг якого у 2025 році склав $3,5 млрд, у тому числі категорія вологих серветок – $71,4 млн. Це співвідношення наочно демонструє значний потенціал для зростання українського ринку. Обсяг ринку вологих серветок ЄС у 84 рази перевищує ринок України, що підкреслює необхідність для українських виробників мислити глобально та розглядати свій продукт у контексті ширшого міжнародного ринку.

Чи чекають нас за кордоном?

Щодо підтримки українських виробників за кордоном, нас багато хто підтримує, але при цьому місцеві гравці не дуже поспішають розпочинати співпрацю. Чуємо дуже багато питань, які стосуються саме ризиків. Доводиться "продавлювати" або сервісом, або ціною. Ми спостерігаємо тенденцію: чим далі на Захід, тим складніше це робити. Але в цьому питанні є виключення. Наприклад, країни Балтії висловлюють і підтримку, і більш лояльні під час перемовин і підписання контрактів.

Для українських виробників важливо послідовно розвивати свої позиції на міжнародних ринках, слідуючи гнучкій продуктовій стратегії, високим стандартам якості та інвестиціям в інновації. Інвестиції в дослідження і розробки дозволяють створювати унікальні продукти, які відповідають актуальним запитам міжнародного ринку. Ми, до прикладу, орієнтуємося на вимоги європейських ритейлерів, розробляючи рішення, здатні зацікавити роздрібні мережі та сформувати довгострокові партнерства.

Перша чорна волога серветка Naturelle, виробництво якої стартувало у 2023 році, вже завоювала свого споживача не лише в Україні, але й на експортних ринках. Наступною стала Naturelle рожева універсальна та Purfix жовта господарська серветки. Обидві лінійки вже викликали значний інтерес серед українських мереж і мають потенціал виходу на європейський ринок. Працюємо над новими продуктами та унікальними форматами пакування.

Нещодавно запустили виробництво унікальних extra mini вологих серветок, що не мають прямих аналогів на ринку України та Європи. Їхня особливість полягає у компактному кишеньковому форматі, який водночас забезпечує повноцінний розмір самої серветки. Ці серветки можуть фасуватися як у зручний мультипак, що містить тижневий запас (8 індивідуальних упаковок по 8 штук), так і окремо.

Окрім того, ми не зупиняємось на виготовленні лише вологої серветки. Торік запустили єдине на сьогодні в Україні виробництво валиків для чищення. Ще один перспективний напрям – виробництво вологого туалетного паперу, який відповідає сучасним трендам споживання.

Для Sunvita Group глобальне мислення і масштабування – це не лише про розширення виробничих потужностей, які сьогодні нараховують дев’ять ліній на загальних площах понад 10 000 кв. м. А насамперед – це про створення нових рішень, що генерують попит у широких споживчих сегментах. Ми прагнемо формувати лояльність через якість, функціональність і доступні ціни, які вимагає від виробника споживач.