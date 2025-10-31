Задержан мужчина, причастный к взрыву в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве (ФОТО)

Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали мужчину, причастного к взрыву в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе столицы 30 октября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Киеве от 31 октября.

Установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил по почте.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили останки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки. Им оказался 40-летний житель Тернополя.

Полицейские Киева и Тернополя совместно задержали 40-летнего мужчину по месту жительства. Во время санкционированного обыска в его квартире были обнаружены и изъяты еще около десяти боеприпасов.

По этому факту следователи полиции Киева открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Что известно о взрыве на "Укрпочте"

Вчера вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пять граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.

В Государственной таможенной службе сообщили, что инцидент произошел на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, что инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. По его словам, благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержанием.