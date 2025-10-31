Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)

Вибух на Укрпошті
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у відділенні "Укрпошти" / Нацполіція

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі столиці 30 жовтня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у Києві від 31 жовтня.

Встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив поштою.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя.

Поліцейські Києва та Тернополя спільно затримали 40-річного чоловіка за місцем його проживання. Під час санкціонованого обшуку в його квартирі було знайдено та вилучено ще близько десяти боєприпасів.

За цим фактом слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами. 

Фото 2 — Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)
Фото 3 — Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)
Фото 4 — Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)
Фото 5 — Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)

Що відомо про вибух на "Укрпошті"

Вчора ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

У Державній митній службі повідомили, що інцидент стався на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, що інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Автор:
Тетяна Бесараб