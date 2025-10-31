Затримано чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві (ФОТО)

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі столиці 30 жовтня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у Києві від 31 жовтня.

Встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив поштою.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя.

Поліцейські Києва та Тернополя спільно затримали 40-річного чоловіка за місцем його проживання. Під час санкціонованого обшуку в його квартирі було знайдено та вилучено ще близько десяти боєприпасів.

За цим фактом слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Що відомо про вибух на "Укрпошті"

Вчора ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух. Внаслідок події постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

У Державній митній службі повідомили, що інцидент стався на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, що інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.