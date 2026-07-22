Заемщики банков-банкротов за полгода погасили почти 126 млн грн задолженности

В январе-июне 2026 года заемщики банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасили 125,9 млн грн задолженности по программам реструктуризации. Из этой суммы 99% составляет уплата долгов юридическими лицами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В целом с начала 2022 года банковские учреждения в ликвидации получили от заемщиков более 1,56 млрд грн.

"Почти 126 млн грн, поступивших в банки в первом полугодии по программам реструктуризации, свидетельствуют, что этот механизм работает... Для заемщиков это возможность урегулировать кредитную задолженность на приемлемых условиях и возобновить выполнение своих обязательств ... ", - отметила директор Департамента ликвидации банков ФГВФЛ Татьяна Старцева.

Условия реструктуризации для физлиц

Для граждан на период военного положения действуют упрощенные условия выплат, продленные до 31 августа 2026 года.

Для них действуют следующие параметры погашения:

ставка составляет 0,001% годовых;

комиссия составляет 1 копейку;

ежемесячный платеж для ипотеки составляет от 10 тысяч гривен;

ежемесячный платеж для других кредитов – от 1 тыс. грн;

ежемесячный платеж для карточных долгов свыше 100 тыс. грн - от 5 тыс. грн.

Задолженность можно полностью закрыть в течение периода ликвидации банка. Остаток задолженности, не уплативший в этот срок, продают в последнюю очередь. Для присоединения к программе человек подает заявление в банк и совершает первый платеж.

Правила для бизнеса

Для предприятий и ФЛП действуют рекомендованные правила с августа 2023 года. Они предполагают первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и выплату всей суммы долга, процентов и комиссий до завершения ликвидации банка.

Проценты за пользование деньгами зависят от срока погашения:

до 18 месяцев - 0,1% годовых;

от 19 до 24 месяцев - 3% годовых;

более 2 лет - 5% годовых.

Для оформления реструктуризации бизнеса нужно обратиться в банк-кредитор за консультацией по документам.

Напомним, за полгода сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 2,96 млрд грн. Возврат средств производится за счет продажи активов, погашения кредитов, доходов от ценных бумаг и аренды имущества банковских учреждений.