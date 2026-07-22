Позичальники банків-банкрутів за пів року погасили майже 126 млн грн заборгованості

У січні-червні 2026 року позичальники банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) погасили 125,9 млн грн заборгованості за програмами реструктуризації. З цієї суми 99% становить сплата боргів юридичними особами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду.

Загалом з початку 2022 року банківські установи у ліквідації отримали від позичальників понад 1,56 млрд грн.

"Майже 126 млн грн, які надійшли до банків у першому півріччі за програмами реструктуризації, свідчать, що цей механізм працює... Для позичальників це можливість врегулювати кредитну заборгованість на прийнятних умовах і відновити виконання своїх зобов’язань…", — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків ФГВФО Тетяна Старцева.

Умови реструктуризації для фізосіб

Для громадян на період воєнного стану діють спрощені умови виплат, які продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для них діють такі параметри погашення:

ставка становить 0,001% річних;

комісія складає 1 копійку;

щомісячний платіж для іпотеки становить від 10 тис. грн;

щомісячний платіж для інших кредитів — від 1 тис. грн;

щомісячний платіж для карткових боргів понад 100 тис. грн — від 5 тис. грн.

Заборгованість можна повністю закрити протягом періоду ліквідації банку. Залишок заборгованості, який не сплатили у цей строк, продають в останню чергу. Для приєднання до програми людина подає заяву до банку та здійснює перший платіж.

Правила для бізнесу

Для підприємств і ФОП діють рекомендовані правила з серпня 2023 року. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та виплату всієї суми боргу, процентів і комісій до завершення ліквідації банку.

Відсотки за користування грошима залежать від строку погашення:

до 18 місяців — 0,1% річних;

від 19 до 24 місяців — 3% річних;

понад 2 роки — 5% річних.

Для оформлення реструктуризації бізнесу потрібно звернутися до банку-кредитора за консультацією щодо документів.

Нагадаємо, за пів року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 2,96 млрд грн. Повернення коштів відбувається за рахунок продажу активів, погашення кредитів, доходів від цінних паперів та оренди майна банківських установ.