Закончилась ли эра зависимости от медиа? О собственных каналах и сообществах будут говорить на Тотальном PR марафоне 2026

В течение многих лет присутствие в медиа было одним из главных способов для брендов обратиться к широкой аудитории. Сегодня компании запускают подкасты и YouTube-каналы, развивают Telegram и Instagram, создают собственные форматы и работают напрямую со своей аудиторией. В то же время независимые медиа остаются важной частью коммуникационной стратегии, но формат сотрудничества с ними меняется, в частности, из-за сокращения бюджетов.

Поэтому перед коммуникационщиками стоит вопрос: как балансировать между собственными каналами, независимыми медиа и платформами, где сегодня находится аудитория?

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Закончилась ли эра зависимости от медиа? Сообщества, подкасты и собственные каналы как новые источники" поговорим о том, как брендам выстраивать собственные коммуникационные каналы и работать с аудиторией.

Среди тем дискуссии:

Почему бизнес переходит в формат owned media и стоит ли избегать этого коммуникационного актива?

Что собственные каналы дают бренду, чего не дают независимые медиа, и наоборот?

YouTube, Telegram, Instagram и другие платформы : куда стоит инвестировать бюджет и зачем?

Как превратить собственную аудиторию в комьюнити и адвокатов бренда ?

В дискуссии примут участие:

Владислав Ковтун , Head of Digital Communications Министерства молодежи и спорта Украины ;

Ольга Девущак , маркетолог Foundation Coffee Roasters ;

Николай Зырянов , продюсер "Леви на джипі" ;

Катерина Машевская, директор по маркетингу Украинской Премьер-Лиги .

Модерировать дискуссию Татьяна Шерман, руководительница по развитию бизнеса и партнерств Академии ДТЭК.

Присоединяйтесь к Тотальному PR марафону 2026, чтобы услышать опыт брендов и разобраться, как меняется роль PR в диджитал-среде.