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Тип
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Категория
Новости
Дата публикации

Закончилась ли эра зависимости от медиа? О собственных каналах и сообществах будут говорить на Тотальном PR марафоне 2026

Закончилась ли эра зависимости от медиа? О собственных каналах и сообществах будут говорить на Тотальном PR марафоне 2026
Закончилась ли эра зависимости от медиа? О собственных каналах и сообществах будут говорить на Тотальном PR марафоне 2026

В течение многих лет присутствие в медиа было одним из главных способов для брендов обратиться к широкой аудитории. Сегодня компании запускают подкасты и YouTube-каналы, развивают Telegram и Instagram, создают собственные форматы и работают напрямую со своей аудиторией. В то же время независимые медиа остаются важной частью коммуникационной стратегии, но формат сотрудничества с ними меняется, в частности, из-за сокращения бюджетов.

Поэтому перед коммуникационщиками стоит вопрос: как балансировать между собственными каналами, независимыми медиа и платформами, где сегодня находится аудитория?

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 во время панельной дискуссии "Закончилась ли эра зависимости от медиа? Сообщества, подкасты и собственные каналы как новые источники" поговорим о том, как брендам выстраивать собственные коммуникационные каналы и работать с аудиторией.

Среди тем дискуссии:

  • Почему бизнес переходит в формат owned media и стоит ли избегать этого коммуникационного актива?
  • Что собственные каналы дают бренду, чего не дают независимые медиа, и наоборот?
  • YouTube, Telegram, Instagram и другие платформы: куда стоит инвестировать бюджет и зачем?
  • Как превратить собственную аудиторию в комьюнити и адвокатов бренда?

В дискуссии примут участие:

  • Владислав Ковтун, Head of Digital Communications Министерства молодежи и спорта Украины;
  • Ольга Девущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters;
  • Николай Зырянов, продюсер "Леви на джипі";
  • Катерина Машевская, директор по маркетингу Украинской Премьер-Лиги.

Модерировать дискуссию Татьяна Шерман, руководительница по развитию бизнеса и партнерств Академии ДТЭК.

Присоединяйтесь к Тотальному PR марафону 2026, чтобы услышать опыт брендов и разобраться, как меняется роль PR в диджитал-среде.

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