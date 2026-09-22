Чи закінчилася ера залежності від медіа? Про власні канали та спільноти говоритимуть на Тотальному PR марафоні 2026

Протягом багатьох років присутність у медіа була одним із головних способів для брендів звернутися до широкої аудиторії. Сьогодні компанії запускають подкасти та YouTube-канали, розвивають Telegram та Instagram, створюють власні формати й напряму працюють зі своєю аудиторією. Водночас незалежні медіа залишаються важливою частиною комунікаційної стратегії, але формат співпраці з ними змінюється, зокрема, через скорочення бюджетів.

Тож перед комунікаційниками постає питання: як балансувати між власними каналами, незалежними медіа та платформами, де сьогодні перебуває аудиторія?

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Чи закінчилася ера залежності від медіа? Спільноти, подкасти та власні канали як нові джерела" поговоримо про те, як брендам вибудовувати власні комунікаційні канали та працювати з аудиторією.

Серед тем дискусії:

Чому бізнес переходить до формату owned media та чи варто уникати цього комунікаційного активу?

Що власні канали дають бренду, чого не дають незалежні медіа, і навпаки?

YouTube, Telegram, Instagram та інші платформи : куди варто інвестувати бюджет і для чого?

Як перетворити власну аудиторію на ком’юніті та адвокатів бренду ?

У дискусії візьмуть участь:

Владислав Ковтун , Head of Digital Communications Міністерства молоді та спорту України ;

Ольга Дівущак , маркетолог Foundation Coffee Roasters ;

Микола Зирянов , продюсер "Леви на джипі" ;

Катерина Машевська, директорка з маркетингу Української Прем’єр-Ліги .

Модеруватиме дискусію Тетяна Шерман, керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Академії ДТЕК.

Приєднуйтеся до Тотального PR марафону 2026, щоб почути досвід брендів і розібратися, як змінюється роль PR у диджитал-середовищі.