RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,03

EUR

51,37

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,94

44,81

EUR

51,92

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
MMR
Категорія
Новини
Дата публікації

Чи закінчилася ера залежності від медіа? Про власні канали та спільноти говоритимуть на Тотальному PR марафоні 2026

Чи закінчилася ера залежності від медіа? Про власні канали та спільноти говоритимуть на Тотальному PR марафоні 2026
Чи закінчилася ера залежності від медіа? Про власні канали та спільноти говоритимуть на Тотальному PR марафоні 2026

Протягом багатьох років присутність у медіа була одним із головних способів для брендів звернутися до широкої аудиторії. Сьогодні компанії запускають подкасти та YouTube-канали, розвивають Telegram та Instagram, створюють власні формати й напряму працюють зі своєю аудиторією. Водночас незалежні медіа залишаються важливою частиною комунікаційної стратегії, але формат співпраці з ними змінюється, зокрема, через скорочення бюджетів.

Тож перед комунікаційниками постає питання: як балансувати між власними каналами, незалежними медіа та платформами, де сьогодні перебуває аудиторія?

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії "Чи закінчилася ера залежності від медіа? Спільноти, подкасти та власні канали як нові джерела" поговоримо про те, як брендам вибудовувати власні комунікаційні канали та працювати з аудиторією.

Серед тем дискусії:

  • Чому бізнес переходить до формату owned media та чи варто уникати цього комунікаційного активу?
  • Що власні канали дають бренду, чого не дають незалежні медіа, і навпаки?
  • YouTube, Telegram, Instagram та інші платформи: куди варто інвестувати бюджет і для чого?
  • Як перетворити власну аудиторію на ком’юніті та адвокатів бренду?

У дискусії візьмуть участь:

  • Владислав Ковтун, Head of Digital Communications Міністерства молоді та спорту України; 
  • Ольга Дівущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters;
  • Микола Зирянов, продюсер "Леви на джипі";
  • Катерина Машевська, директорка з маркетингу Української Прем’єр-Ліги.

Модеруватиме дискусію Тетяна Шерман, керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Академії ДТЕК.

Приєднуйтеся до Тотального PR марафону 2026, щоб почути досвід брендів і розібратися, як змінюється роль PR у диджитал-середовищі.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності