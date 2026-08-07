Закупочные цены на свиней живым весом на 10-16 августа 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 10-16 августа 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 70-71 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,40 евро/кг (71,49 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,53 евро/кг (27,06 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,16 злотых/кг (49,05 грн/кг).

Динамика цен в мире:

1,56 (-3%) €/кг в ЕС;

1,14 (+2%) €/кг в Бразилии;

1,92 (+3%) €/кг в США;

1,34 (+1%) €/кг в Канаде.

Ценовая ситуация на основных мировых рынках остается неоднородной: в Европейском Союзе наблюдается тенденция к снижению цен, в то время как в Канаде, США и странах Латинской Америки они продолжают повышаться.