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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 10-16 серпня 2026

Свині
Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період  10-16 серпня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 10-16 серпня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,40 євро/кг (71,49 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,53 євро/кг (27,06 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,16 злотих/кг (49,05 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 10-16 серпня 2026

Динаміка цін у світі:

  •  1,56 (-3%) €/кг у ЄС;
  • 1,14 (+2%) €/кг у Бразилії;
  •  1,92 (+3%) €/кг у США;
  • 1,34 (+1%) €/кг у Канаді.

Цінова ситуація на основних світових ринках залишається неоднорідною: у Європейському Союзі спостерігається тенденція до зниження цін, тоді як у Канаді, США та країнах Латинської Америки вони продовжують підвищуватися.

Автор:
Ольга Опенько

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