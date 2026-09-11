Закупочные цены на свиней живым весом на 14-20 сентября 2026 года

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 14-20 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 81-82 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены закупки живца на 2 сентября варьировали в широком диапазоне - от 70 до 73+ грн/кг, эпизодически встречались и более высокие ценовые предложения.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 евро/кг (82,82 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,79 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 5,07 злотых/кг (60,75 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,00 злотых/кг (53,92 – 71,90 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,70 (+1%) €/кг в ЕС;

1,02 (-2%) €/кг в Бразилии;

1,71 (-4%) €/кг в США;

1,33 (0%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза цены демонстрируют тенденцию роста, в то время как в США и странах Латинской Америки продолжают снижаться. Рынок Канады стабилен.