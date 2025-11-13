- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Закупочные цены на свиней живым весом на 17-23 ноября 2025 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 17-23 ноября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней вырастет до 85-86 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).
В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (83,22 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,85 евро/кг (41,61 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,08 злотых/кг (58,32 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40-6,00 зл/кг (50,51-68,88 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,74 (-2%) €/кг в ЕС ;
- 1,73 (+1%) €/кг в Бразилии ;
- 1,62 (-4%) €/кг в США ;
- 1,37 (-1%) €/кг в Канаде .
Все цены указаны за убойный вес.
Показатели отражают схожие тенденции на ведущих мировых рынках. В то же время, американский сегмент демонстрирует более заметное падение по сравнению с канадским и европейским, тогда как латиноамериканский рынок остается в положительной зоне.
Читайте также: