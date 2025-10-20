Мировые цены на мясо в сентябре установили 30-летний рекорд из-за дефицита предложения

Мировые цены на мясо с начала года выросли почти на 10%. В августе средний индекс цен на мясо достиг почти 128 пунктов — рекордного уровня за три десятилетия, причем больше подорожали говядина и баранина, а свинина и птица остались почти без изменений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа.

Цены на мясо подскочили

Эксперты ФАО ООН отмечают, что рост цен на мясо обусловлен одновременно дефицитом предложения в ряде крупных стран-экспортеров и устойчивым мировым спросом на импорт. На рынок также влияют вспышки болезней животных, неопределенность глобальной торговли, торговые споры, изменения климата и экстремальные погодные явления, которые влияют на всю производственную цепь.

Чтобы защитить себя от колебаний рынка и возможных перебоев в снабжении, некоторые импортеры формируют запасы мяса.

Цены на говядину выросли не только из-за сокращения поставок из Бразилии и США, но и из-за ряда дополнительных факторов: высокой стоимости энергии, рабочей силы, транспортировки и кормов для крупного рогатого скота. Ситуацию усложняют также высокие процентные ставки, увеличивающие издержки бизнеса на финансирование деятельности.

Во многих странах рынок мяса сосредоточен в руках нескольких крупных переработчиков, обладающих значительной рыночной властью. Это ограничивает конкуренцию и повышает их воздействие на цены.

Эксперты ФАО также отмечают, что на рынок влияет неопределенность торговой политики:

введение тарифов;

санитарные ограничения;

изменения в международных соглашениях дополнительно усложняют ценовую ситуацию.

Снабжение говядины из США в последние годы существенно сократилось. Поголовье крупного рогатого скота в стране сейчас самое низкое за последние 70 лет. В то же время, появляются признаки того, что фермеры все реже отправляют коров на убой, пытаясь восстановить численность поголовья в процессе, известном как сохранение животных. Из-за циклов размножения и роста скота полное восстановление ожидается примерно к середине 2027 года.

Бразилия, один из ведущих экспортеров говядины, также медленно переходит к этапу сохранения скота для стимулирования его разведения и будущего возобновления поставок. В то же время, высокий мировой спрос поднял цены на бразильскую говядину, особенно после введения США 50% тарифов на импорт, что ограничило доступ бразильской продукции на американский рынок.

На глобальном уровне цены на говядину резко выросли во многих регионах. По данным Всемирного отчета по говядине (WBR), в сентябре по сравнению с прошлым годом стоимость откормленного быка или быка на убой поднялась на 54% в ЕС, на 33% в США, на 26% в Бразилии и на 17% в Мексике.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения внутреннего производства в Украине цены на свинину в этом году остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. За семь месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%.