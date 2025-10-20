- Категория
Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 20-26 октября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Предполагается, что стоимость живых свиней будет содержаться на отметке 90-91 грн/кг в течение этой недели.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Прогнозные цены аккумулируют статистические данные по ценовой динамике на рынке и являются ориентиром для мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов.
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Закупочные цены стабильны. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).
В последнем прогнозе говорится, что баланс спроса и предложения обеспечивает относительное постоянство цен на черенок и охлажденную свинину. Возможно незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение будет ограниченным.
Цена живого веса свиней в мире
Анализ международных торговых площадок показывает неоднородную картину.
На немецкой бирже VEZG на текущую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (82,7 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,85 евро/кг (41,35 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,14 злотых/кг (58,44 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40 – 6,00 злотых/кг (52,21 – 72,64 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,86 (-3%) €/кг в ЕС;
- 1,73 (-2%) €/кг в Бразилии;
- 1,85 (-6%) €/кг в США;
- 1,50 (-1%) €/кг в Канаде.
Все цены указаны за убойный вес.
Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Европейский и американский сегменты показывают незначительное снижение, но больше, чем латиноамериканский и канадский рынки.
