Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 20-26 октября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Предполагается, что стоимость живых свиней будет содержаться на отметке 90-91 грн/кг в течение этой недели.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Прогнозные цены аккумулируют статистические данные по ценовой динамике на рынке и являются ориентиром для мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов.

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены стабильны. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

В последнем прогнозе говорится, что баланс спроса и предложения обеспечивает относительное постоянство цен на черенок и охлажденную свинину. Возможно незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение будет ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

Анализ международных торговых площадок показывает неоднородную картину.

На немецкой бирже VEZG на текущую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (82,7 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,85 евро/кг (41,35 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,14 злотых/кг (58,44 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40 – 6,00 злотых/кг (52,21 – 72,64 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,86 (-3%) €/кг в ЕС;

1,73 (-2%) €/кг в Бразилии;

1,85 (-6%) €/кг в США;

1,50 (-1%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Европейский и американский сегменты показывают незначительное снижение, но больше, чем латиноамериканский и канадский рынки.

Читайте также: