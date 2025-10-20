Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года

Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года
Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года / Pixabay

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 20-26 октября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

 

Предполагается, что стоимость живых свиней будет содержаться на отметке 90-91 грн/кг в течение этой недели.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Прогнозные цены аккумулируют статистические данные по ценовой динамике на рынке и являются ориентиром для мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов.

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены стабильны. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года
Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

В последнем прогнозе говорится, что баланс спроса и предложения обеспечивает относительное постоянство цен на черенок и охлажденную свинину. Возможно незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение будет ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

Анализ международных торговых площадок показывает неоднородную картину.

На немецкой бирже VEZG на текущую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (82,7 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,85 евро/кг (41,35 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,14 злотых/кг (58,44 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40 – 6,00 злотых/кг (52,21 – 72,64 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 20-26 октября 2025 года
Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,86 (-3%) €/кг в ЕС;
  • 1,73 (-2%) €/кг в Бразилии;
  • 1,85 (-6%) €/кг в США;
  • 1,50 (-1%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Европейский и американский сегменты показывают незначительное снижение, но больше, чем латиноамериканский и канадский рынки.

Читайте также:

Автор:
Ольга Опенько