Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 20-26 жовтня 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Передбачається, що вартість живих свиней утримуватиметься на позначці 90-91 грн/кг впродовж цього тижня.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Прогнозні ціни акумулюють статистичні дані щодо цінової динаміки на ринку та є орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни стабільні. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

В останньому прогнозі йдеться, що баланс попиту й пропозиції забезпечує відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Можливе незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння буде обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

Аналіз міжнародних торговельних майданчиків демонструє неоднорідну картину.

На німецькій біржі VEZG на цей тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 євро/кг (82,7 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,85 євро/кг (41,35 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,14 злотого/кг (58,44 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,40 - 6,00 злотих/кг (52,21 – 72,64 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,86 (-3%) €/кг у ЄС;

1,73 (-2%) €/кг у Бразилії;

1,85 (-6%) €/кг у США;

1,50 (-1%) €/кг у Канаді.

Усі ціни зазначені за забійну вагу.

Ці показники засвідчують схожі тенденції на провідних світових ринках. Європейський та американський сегменти показують незначне зниження, але більше, ніж латиноамериканський та канадський ринки.

