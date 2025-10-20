Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025
Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025 / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 20-26 жовтня 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

 

Передбачається, що вартість живих свиней утримуватиметься на позначці 90-91 грн/кг впродовж цього тижня.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Прогнозні ціни акумулюють статистичні дані щодо цінової динаміки на ринку та є орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни стабільні. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025
Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

В останньому прогнозі йдеться, що баланс попиту й пропозиції забезпечує відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Можливе незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння буде обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

Аналіз міжнародних торговельних майданчиків демонструє неоднорідну картину.

На німецькій біржі VEZG на цей тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 євро/кг (82,7 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,85 євро/кг (41,35 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,14 злотого/кг (58,44 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,40 - 6,00 злотих/кг (52,21  –  72,64 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 жовтня 2025
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,86 (-3%) €/кг у ЄС;
  • 1,73 (-2%) €/кг у Бразилії;
  •  1,85 (-6%) €/кг у США;
  • 1,50 (-1%) €/кг у Канаді.

Усі ціни зазначені за забійну вагу.

Ці показники засвідчують схожі тенденції на провідних світових ринках. Європейський та американський сегменти показують незначне зниження, але більше, ніж латиноамериканський та канадський ринки.

Читайте також:

Автор:
Ольга Опенько