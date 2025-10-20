Світові ціни на м’ясо у вересні встановили 30-річний рекорд через дефіцит пропозиції

Світові ціни на м’ясо з початку року зросли майже на 10%. У серпні середній індекс цін на м’ясо досяг майже 128 пунктів — рекордного рівня за три десятиліття, причому найбільше подорожчали яловичина та баранина, а свинина та птиця залишилися майже без змін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа.

Ціни на м’ясо підскочили

Експерти ФАО ООН відзначають, що зростання цін на м’ясо зумовлене одночасно дефіцитом пропозиції у кількох великих країнах-експортерах та стійким світовим попитом на імпорт. На ринок також впливають спалахи хвороб тварин, невизначеність у глобальній торгівлі, торговельні суперечки, зміни клімату та екстремальні погодні явища, які впливають на весь виробничий ланцюг.

Щоб захистити себе від коливань ринку та можливих перебоїв у постачанні, деякі імпортери формують запаси м’яса.

Ціни на яловичину зросли не лише через скорочення поставок із Бразилії та США, але й через низку додаткових факторів: високу вартість енергії, робочої сили, транспортування та кормів для великої рогатої худоби. Ситуацію ускладнюють також високі відсоткові ставки, що збільшують витрати бізнесу на фінансування діяльності.

У багатьох країнах ринок м’яса зосереджений у руках кількох великих переробників, які мають значну ринкову владу. Це обмежує конкуренцію та підвищує їх можливості впливати на ціни.

Експерти ФАО також відзначають, що на ринок впливає невизначеність торговельної політики:

запровадження тарифів;

санітарні обмеження;

зміни у міжнародних угодах додатково ускладнюють цінову ситуацію.

Постачання яловичини зі США останніми роками суттєво скоротилися. Поголів’я великої рогатої худоби в країні нині найнижче за останні 70 років. Водночас з’являються ознаки того, що фермери все рідше відправляють корів на забій, намагаючись відновити чисельність поголів’я у процесі, відомому як збереження тварин. Через цикли розмноження та зростання худоби повне відновлення очікується приблизно до середини 2027 року.

Бразилія, один із провідних експортерів яловичини, також повільно переходить до етапу збереження худоби для стимулювання її розведення та майбутнього відновлення постачань. Водночас високий світовий попит підняв ціни на бразильську яловичину, особливо після запровадження США 50% тарифів на імпорт, що обмежило доступ бразильської продукції на американський ринок.

На глобальному рівні ціни на яловичину різко зросли в багатьох регіонах. За даними Всесвітнього звіту з яловичини (WBR), у вересні порівняно з минулим роком вартість відгодованого бика або бика на забій піднялася на 54% у ЄС, на 33% у США, на 26% у Бразилії та на 17% у Мексиці.

Раніше повідомлялося, що через скорочення внутрішнього виробництва в Україні ціни на свинину цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. За сім місяців 2025-го року промислове виробництво свинини зменшилося на 14–15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.