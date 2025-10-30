Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,05

41,93

EUR

49,10

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Закупочные цены на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года

Закупочные цены на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года
Закупочные цены на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года. / Shutterstock

Delo.ua   сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 3-9 ноября 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Предполагается, что цена свиней снизится до 71-72 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Прогнозные цены аккумулируют статистические данные по ценовой динамике на рынке и являются ориентиром для мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов.

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Закупочные цены в основном стабильны. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года
Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; Источник: Аналитический отдел АСУ.

В последнем прогнозе говорится, что баланс спроса и предложения обеспечивает относительное постоянство цен на черенок и охлажденную свинину. Возможно незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение будет ограниченным.

Цена живого веса свиней в мире

Анализ международных торговых площадок показывает неоднородную картину.

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (83,05 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,85 евро/кг (41,65 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,12 злотых/кг (58,88 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,40-6,70 зл/кг (50,6-77,05 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года
Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,77 (-4%) €/кг в ЕС;
  • 1,70 (-2%) €/кг в Бразилии;
  • 1,68 (-9%) €/кг в США;
  • 1,38 (-4%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Эти показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. Однако американский сегмент показывает большее снижение, чем латиноамериканский, европейский и канадский рынки.

Читайте также:

Автор:
Татьяна Ковальчук