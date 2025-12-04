- Категория
Закупочные цены на свиней живым весом на 8-14 декабря 2025 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 8-14 декабря 2025 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .
Прогнозируется, что цена свиней снизится до 70-71 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Закупочные цены к началу октября были стабильны в течение 1,5 месяца и держались в пределах 97-100+ грн за килограмм. Средняя закупочная цена свиней составила 97,6 грн по состоянию на 2 октября (последнее доступное обновление).
В последнем прогнозе говорилось, что баланс спроса и предложения обеспечивал относительное постоянство цен на живец и охлажденную свинину. Тогда допускалось незначительное снижение (2–3 грн/кг) из-за более слабого спроса и роста предложения, однако падение ожидалось ограниченным.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 € евро/кг (78,75 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,80 евро/кг (39,38 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,61 злотый/кг (53,48 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00-5,50 злотых/кг (46,4 – 63,8 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,68 (-3%) €/кг в ЕС;
- 1,75 (0%) €/кг в Бразилии;
- 1,36 (-11%) €/кг в США;
- 1,27 (-5%) €/кг в Канаде.
Все цены указаны за убойный вес.
Показатели свидетельствуют об аналогичных тенденциях на ключевых мировых рынках. В то же время американский сегмент испытывает более ощутимое падение, чем канадский и европейский, тогда как латиноамериканский рынок демонстрирует стабильность.
