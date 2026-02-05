- Категория
Закупочные цены на свиней живым весом на 9-15 февраля 2026 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 9-15 февраля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .
Прогнозируется, что цена свиней будет оставаться на уровне 69-70 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Рынок живца демонстрирует признаки восстановления: в конце января котировки выросли на 2–7 гривен за килограмм, а средневзвешенная цена поднялась до 67,3 грн/кг, что на 9,1% больше, чем раньше.
Давление со стороны предложения заметно ослабло. Послепраздничные остатки более тяжелых животных постепенно сошли с рынка, а объемы предложения вернулись к привычному уровню.
Ожидания участников рынка остаются сдержанно оптимистичными. Заготовители рассчитывают на дальнейшее обновление цен, даже с учетом сезонного снижения рыночной активности.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (74,02 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,68 евро/кг (34,71 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 4,31 зл/кг (52,24 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70-5,00 злотых/кг (44,84-60,6 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,46 (-4%) €/кг в ЕС;
- 1,62 (-5%) €/кг в Бразилии;
- 1,56 (+18%) €/кг в США;
- 1,27 (-1%) €/кг в Канаде.
Все цены указаны за убойный вес.
Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в Европе и Канаде наблюдается спад, в то время как рынки США и Латинской Америки демонстрируют рост, причем американский рынок показывает особенно значительный прирост.