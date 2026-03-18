Залужный сообщил о соглашении с Британским космическим агентством: какие проекты будут реализовываться в Украине

Исполнительный директор Британского космического агентства доктор Пол Бейт и посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный. Фото: www.gov.uk

Британское космическое агентство и Государственное космическое агентство Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, который начинает конкретные проекты между ведомствами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Это исторический документ между нашими странами, открывающий новый раздел кооперации между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины", - отметил он.

По словам дипломата, он подписал соглашение вместе с исполнительным директором Космического агентства Британии Полом Бейтом.

Залужный подчеркнул, что это первое межведомственное соглашение между институтами, координирующими космические отрасли в Украине и Британии.

"Она открывает огромные возможности для гражданского и коммерческого космического сотрудничества, а также поддерживает амбиции, изложенные в 100-летнем соглашении о партнерстве между двумя странами", - подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в Меморандуме речь идет об обмене информацией и опытом, поддержке гражданской и коммерческой деятельности в космосе, а также о конкретных проектах между нашими космическими агентствами.

Новое соглашение также поддерживает инновации, открывает коммерческие возможности и позволяет использовать космические технологии для обеспечения интересов граждан обеих стран.

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, Британское космическое агентство также выделит 100 000 евро в поддержку программы совместных мероприятий Европейского космического агентства (ESA) и Государственного космического агентства Украины, что будет способствовать укреплению космического сектора Украины.

Первым мероприятием является проект под названием "Услуги по сельскохозяйственному и экологическому мониторингу для Украины и Черноморского региона (SEN4STATUkr)", цель которого усовершенствовать современные практики в сфере сельскохозяйственной статистики с использованием данных наблюдения за Землей.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским космическим агентством (ESA) о возобновлении сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях еще на 5 лет.

Автор:
Светлана Манько