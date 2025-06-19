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Украина возобновляет сотрудничество с Европейским космическим агентством: что предполагает соглашение

Земля с борта космического корабля
Украина возобновляет сотрудничество с Европейским космическим агентством. / Freepik

19 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским космическим агентством (ESA) о возобновлении сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях еще на 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу парламента.

"Соглашением о возобновлении действия предусмотрено восстановление на дополнительный пятилетний период, с 25 февраля 2024 года по 24 февраля 2029 года, действия Соглашения от 25.01.2008, которым, среди прочего, урегулированы вопросы обмена научно-технической информацией, ответственности за ущерб, нанесенный лицам или и иммунитеты Европейского космического агентства (в частности, предоставление соответствующих налоговых и таможенных льгот)", — говорится в пояснительной записке к документу №0311.

Что предполагает сделка?

Соглашение об использовании космического пространства будет способствовать развитию и интенсификации сотрудничества между Украиной и Европейским космическим агентством на взаимовыгодных условиях, в частности:

  • Украина сможет и дальше сотрудничать с ЕКА в сфере исследования космоса в мирных целях;
  • открывается   больше возможностей для совместных проектов и обмена научной информацией;
  • Соглашение также регулирует технические и юридические вопросы сотрудничества.

Это важный шаг к развитию украинской космической отрасли и укреплению международного партнерства.

Напомним, Европейское космическое агентство   в апреле 2022 г. решило прекратить участие в российских проектах по изучению спутника Земли Луны.

Автор:
Татьяна Ковальчук