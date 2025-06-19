Україна відновлює співробітництво з Європейським космічним агентством: що передбачає угода

19 червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським космічним агентством (ESA) про відновлення співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях ще на 5 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу парламенту.

"Угодою про відновлення дії передбачено відновлення на додатковий п’ятирічний період, з 25 лютого 2024 року по 24 лютого 2029 року, дії Угоди від 25.01.2008, якою, серед іншого, врегульовані питання щодо обміну науково-технічною інформацією, відповідальності за шкоду, нанесену особам або майну в ході виконання робіт в рамках угоди, привілеї та імунітети Європейського космічного агентства (зокрема, надання відповідних податкових та митних пільг)", — йдеться у пояснювальній записці до документу №0311.

Що передбачає угода?

Угода про використання космічного простору сприятиме розвитку та інтенсифікації співробітництва між Україною та Європейським космічним агентством на взаємовигідних умовах, зокрема:

Україна зможе і надалі співпрацювати з ЄКА у сфері дослідження космосу в мирних цілях;

відкривається більше можливостей для спільних проєктів і обміну науковою інформацією;

більше можливостей для спільних проєктів і обміну науковою інформацією; угода також регулює технічні та юридичні питання співпраці.

Це важливий крок для розвитку української космічної галузі та зміцнення міжнародного партнерства.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство у квітні 2022 року вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.