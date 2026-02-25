Запланована подія 2

Новости
Залужный сообщил об открытии первого украинского оборонного завода в Великобритании (ФОТО)

завод
В Великобритании начинает работу первый украинский оборонный завод. Фото: t.me/Zaluzhnui

В Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику, ведь Украина сражается в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств.

Фото 2 — Залужный сообщил об открытии первого украинского оборонного завода в Великобритании (ФОТО)
Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

"Это не перенос центра тяготения из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства", - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что украинские инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта, усовершенствуя системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений.

"Мы покидаем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство. Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - подчеркнул Залужный.

Фото 3 — Залужный сообщил об открытии первого украинского оборонного завода в Великобритании (ФОТО)
Фото: t.me/Zaluzhnui

Он отметил, что для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. Для Британии это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к технологиям, проверенным в современной войне, и создание рабочих мест.

"Поэтому это событие не только экономического или технологического значения, оно имеет стратегическое и даже цивилизационное измерение. Мы фактически закладываем фундамент новой архитектуры европейской безопасности", - подытожил посол.

Об Ukrspecsystems

"Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) - ведущий украинский разработчик и производитель беспилотных авиационных комплексов, основанный в 2014 году. По состоянию на февраль 2026 года компания является ключевым игроком в обеспечении сил обороны Украины средствами аэроразведки и корректировки огня.

Компания специализируется на создании систем с фиксированным крылом и вертикальным взлетом (VTOL), прошедших испытания в боевых условиях:  

  • SHARK   — разведывательный БпЛА, один из самых известных продуктов компании, способный работать в условиях РЭБ и корректировать дальнобойную артиллерию (например, HIMARS).
  • PD-2   — многоцелевой авиационный комплекс, используемый для разведки и выполнения специальных миссий, имеет продолжительность полета более 8 часов.
  • MINI SHARK   — компактная версия «Шарка», запускаемая с руки и предназначенная для тактической разведки на небольших расстояниях.
  • SHARK-M   - Новейшая модификация (представлена в 2025 году) с дальностью связи до 180 км и автоматизированной отчетностью.  

Напомним, в Великобритании более чем на полгода задерживается открытие завода по производству артиллерийских снарядов, которые должны были поставлять для Вооруженных сил Украины.

Ожидалось, что завод в Гласкоэде на Юге Уэльса позволит Британии увеличить свои возможности по производству артиллерийских снарядов, пополнить запасы армии, а также увеличить поставки для Украины.

Планировалось, что производство должно было начаться летом 2025 года, однако этого так и не произошло.

Автор:
Светлана Манько