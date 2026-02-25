Залужний повідомив про відкриття першого українського оборонного заводу у Великій Британії (ФОТО)

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його словами, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку, адже Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

"Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - наголосив Залужний.

Він додав, що українські інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту, вдосконалюючи системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.

"Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - підкреслив Залужний.

Він зауважив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць.

"Тож ця подія не лише економічного чи технологічного значення, вона має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір. Ми фактично закладаємо фундамент нової архітектури європейської безпеки", - підсумував посол.

Про Ukrspecsystems

«Укрспецсистемс» (Ukrspecsystems) — провідний український розробник та виробник безпілотних авіаційних комплексів, заснований у 2014 році. Станом на лютий 2026 року компанія є ключовим гравцем у забезпеченні Сил оборони України засобами аеророзвідки та коригування вогню

Компанія спеціалізується на створенні систем із фіксованим крилом та вертикальним злетом (VTOL), що пройшли випробування у бойових умовах:

SHARK — розвідувальний БпЛА, один із найвідоміших продуктів компанії, здатний працювати в умовах РЕБ та коригувати далекобійну артилерію (наприклад, HIMARS).

PD-2 — багатоцільовий авіаційний комплекс, що використовується для розвідки та виконання спеціальних місій, має тривалість польоту понад 8 годин.

MINI SHARK — компактна версія «Шарка», яка запускається з руки та призначена для тактичної розвідки на невеликих відстанях.

SHARK-M — новітня модифікація (представлена у 2025 році) з дальністю зв'язку до 180 км та автоматизованим звітуванням.

Нагадаємо, у Великій Британії більш ніж на пів року затримується відкриття заводу з виробництва артилерійських снарядів, які мали постачати для Збройних сил України.

Очікувалося, що завод у Гласкоеді на Півдні Уельсу дасть змогу Британії збільшити свої можливості з виробництва артилерійських снарядів, поповнити запаси армії, а також збільшити поставки для України.

Планувалося, що виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, однак цього досі так і не сталося.