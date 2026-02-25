Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Залужний повідомив про відкриття першого українського оборонного заводу у Великій Британії (ФОТО)

завод
У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод. Фото: t.me/Zaluzhnui

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. 

За його словами, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку, адже Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв

Фото 2 — Залужний повідомив про відкриття першого українського оборонного заводу у Великій Британії (ФОТО)
Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

"Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - наголосив Залужний.

Він додав, що українські інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту, вдосконалюючи системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.

"Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - підкреслив Залужний.

Фото 3 — Залужний повідомив про відкриття першого українського оборонного заводу у Великій Британії (ФОТО)
Фото: t.me/Zaluzhnui

Він зауважив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. 

"Тож ця подія не лише економічного чи технологічного значення, вона має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір. Ми фактично закладаємо фундамент нової архітектури європейської безпеки", - підсумував посол.

Про Ukrspecsystems

«Укрспецсистемс» (Ukrspecsystems) — провідний український розробник та виробник безпілотних авіаційних комплексів, заснований у 2014 році. Станом на лютий 2026 року компанія є ключовим гравцем у забезпеченні Сил оборони України засобами аеророзвідки та коригування вогню

Компанія спеціалізується на створенні систем із фіксованим крилом та вертикальним злетом (VTOL), що пройшли випробування у бойових умовах: 

  • SHARK — розвідувальний БпЛА, один із найвідоміших продуктів компанії, здатний працювати в умовах РЕБ та коригувати далекобійну артилерію (наприклад, HIMARS).
  • PD-2 — багатоцільовий авіаційний комплекс, що використовується для розвідки та виконання спеціальних місій, має тривалість польоту понад 8 годин.
  • MINI SHARK — компактна версія «Шарка», яка запускається з руки та призначена для тактичної розвідки на невеликих відстанях.
  • SHARK-M — новітня модифікація (представлена у 2025 році) з дальністю зв'язку до 180 км та автоматизованим звітуванням. 

Нагадаємо, у Великій Британії більш ніж на пів року затримується відкриття заводу з виробництва артилерійських снарядів, які  мали постачати для Збройних сил України.

Очікувалося, що завод у Гласкоеді на Півдні Уельсу дасть змогу Британії збільшити свої можливості з виробництва артилерійських снарядів, поповнити запаси армії, а також збільшити поставки для України.

Планувалося, що виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, однак цього досі так і не сталося.

Автор:
Світлана Манько