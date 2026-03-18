Залужний повідомив про угоду з Британським космічним агентством: які проєкти реалізовуватимуть в Україні

Британське космічне агентство та Державне космічне агентство України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який започатковує конкретні проєкти між відомствами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Це історичний документ між нашими країнами, який відкриває новий розділ кооперації між Космічним агентством Великої Британії та Державним космічним агентством України", - зауважив він.

За словами дипломата, він підписав угоду разом з виконавчим директором Космічного агентства Британії Полом Бейтом.

Залужний підкреслив, що це перша міжвідомча угода між інституціями, які координують космічні галузі в Україні та Британії.

"Вона відкриває величезні можливості для цивільної та комерційної космічної співпраці, а також підтримує амбіції, викладені в 100-річній угоді про партнерство між двома країнами", - наголосив дипломат.

Він уточнив, що у Меморандумі йдеться про обмін інформацією та досвідом, підтримку цивільної та комерційної діяльності у космосі, а також про конкретні проекти між нашими космічними агентствами.

Також нова угода підтримує інновації, відкриває комерційні можливості та дозволяє використовувати космічні технології для забезпечення інтересів громадян обох країн.

Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, Британське космічне агентство також виділить 100 000 євро на підтримку програми спільних заходів Європейського космічного агентства (ESA) та Державного космічного агентства України, що сприятиме зміцненню космічного сектору України.

Першим заходом є проект під назвою "Послуги з сільськогосподарського та екологічного моніторингу для України та Чорноморського регіону (SEN4STATUkr)", який має на меті вдосконалити сучасні практики у сфері сільськогосподарської статистики з використанням даних спостереження за Землею.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським космічним агентством (ESA) про відновлення співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях ще на 5 років.