Заместитель министра экономики Марчак назначена в наблюдательный совет "Энергоатома"

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарий Марчак назначен членом наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" как представительница государства. Соответствующее решение приняло правительство по результатам собеседования с номинационным комитетом по отбору членов наблюдательных советов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Марчак.

По ее словам, предложение войти в состав наблюдательного совета было обусловлено его опытом в сфере публичных финансов и повышения прозрачности бюджетных расходов.

Уже состоялось первое заседание полностью сформированного наблюдательного совета. В ее состав вошли четыре независимых члена и три представителя государства.

Независимыми международными членами стали:

  • Румина Уэлши — бывшая президент Canadian Nuclear Safety Commission и эксперт по ядерной безопасности;
  • Лаура Гарбенчуте Бакиене — специалист по корпоративному управлению и энергетике;
  • Патрик Фрагман – бывший CEO Westinghouse Electric Company;
  • Брис Буюон – французский дипломат и эксперт по международной политике.

Представителями государства, кроме Марчака, стали заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов и представитель Минэнерго Максим Малашкин.

Председателем наблюдательного совета избран Румин Велши.

Во время первого заседания члены совета заслушали доклад руководства компании по операционной, финансовой и ситуации безопасности, приняли первые кадровые решения и определили состав четырех комитетов. Дарья Марчак вошла в аудиторский комитет и комитет по стратегическим вопросам.

Среди ключевых задач нового наблюдательного совета - подготовка НАЭК "Энергоатом" к привлечению внешнего стратегического инвестора. Речь идет не только о финансовом ресурсе, но и о внедрении современных стандартов корпоративного управления, новых знаний и повышения прозрачности.

Марчак также сообщила, что продолжит работу в должности заместителя министра и координировать свои направления работы в министерстве.

Напомним, в конце января правительство назначило новый состав наблюдательного совета "Энергоатом", состоящий из семи членов, включая четыре независимых международных эксперта и трех представителей государства.

Автор:
Татьяна Гойденко