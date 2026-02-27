- Категория
Заместитель министра экономики Марчак назначена в наблюдательный совет "Энергоатома"
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарий Марчак назначен членом наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" как представительница государства. Соответствующее решение приняло правительство по результатам собеседования с номинационным комитетом по отбору членов наблюдательных советов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Марчак.
По ее словам, предложение войти в состав наблюдательного совета было обусловлено его опытом в сфере публичных финансов и повышения прозрачности бюджетных расходов.
Уже состоялось первое заседание полностью сформированного наблюдательного совета. В ее состав вошли четыре независимых члена и три представителя государства.
Независимыми международными членами стали:
- Румина Уэлши — бывшая президент Canadian Nuclear Safety Commission и эксперт по ядерной безопасности;
- Лаура Гарбенчуте Бакиене — специалист по корпоративному управлению и энергетике;
- Патрик Фрагман – бывший CEO Westinghouse Electric Company;
- Брис Буюон – французский дипломат и эксперт по международной политике.
Представителями государства, кроме Марчака, стали заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов и представитель Минэнерго Максим Малашкин.
Председателем наблюдательного совета избран Румин Велши.
Во время первого заседания члены совета заслушали доклад руководства компании по операционной, финансовой и ситуации безопасности, приняли первые кадровые решения и определили состав четырех комитетов. Дарья Марчак вошла в аудиторский комитет и комитет по стратегическим вопросам.
Среди ключевых задач нового наблюдательного совета - подготовка НАЭК "Энергоатом" к привлечению внешнего стратегического инвестора. Речь идет не только о финансовом ресурсе, но и о внедрении современных стандартов корпоративного управления, новых знаний и повышения прозрачности.
Марчак также сообщила, что продолжит работу в должности заместителя министра и координировать свои направления работы в министерстве.
Напомним, в конце января правительство назначило новый состав наблюдательного совета "Энергоатом", состоящий из семи членов, включая четыре независимых международных эксперта и трех представителей государства.