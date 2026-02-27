Запланована подія 2

Заступницю міністра економіки Марчак призначено до наглядової ради "Енергоатому"

Дарію Марчак призначено членкинею наглядової ради Енергоатому

Заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарію Марчак призначено членкинею наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" як представницю держави. Відповідне рішення ухвалив уряд за результатами співбесіди з номінаційним комітетом з відбору членів наглядових рад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Марчак.

За її словами, пропозиція увійти до складу наглядової ради була зумовлена її досвідом у сфері публічних фінансів і підвищення прозорості бюджетних видатків.

Уже відбулося перше засідання повністю сформованої наглядової ради. До її складу увійшли чотири незалежні члени та три представники держави.

Незалежними міжнародними членами стали:

  • Руміна Велші — колишня президентка Canadian Nuclear Safety Commission та експертка з ядерної безпеки;
  • Лаура Гарбенчуте Бакієне — фахівчиня з корпоративного управління та енергетики;
  • Патрік Фрагман — колишній CEO Westinghouse Electric Company;
  • Бріс Буюон — французький дипломат і експерт із міжнародної політики.

Представниками держави, окрім Марчак, стали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів і представник Міненерго Максим Малашкін.

Головою наглядової ради обрано Руміну Велші.

Під час першого засідання члени ради заслухали доповідь керівництва компанії щодо операційної, фінансової та безпекової ситуації, ухвалили перші кадрові рішення та визначили склад чотирьох комітетів. Дарія Марчак увійшла до аудиторського комітету та комітету зі стратегічних питань.

Серед ключових завдань нової наглядової ради — підготовка НАЕК "Енергоатом" до залучення зовнішнього стратегічного інвестора. Йдеться не лише про фінансовий ресурс, а й про впровадження сучасних стандартів корпоративного управління, нові знання та підвищення прозорості.

Марчак також повідомила, що продовжить працювати на посаді заступниці міністра та координувати свої напрями роботи в міністерстві.

Нагадаємо, в кінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради “Енергоатом”, що складається з семи членів, включно з чотирма незалежними міжнародними експертами та трьома представниками держави.

Автор:
Тетяна Гойденко