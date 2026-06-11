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Зарплата американцев не успевает за ценами: инфляция в США бьет рекорды

инфляция в США
Инфляция в США бьет рекорды / Depositphotos

Потребительская инфляция в США выросла в мае самыми быстрыми темпами за последние три года из-за войны президента Дональда Трампа против Ирана, вызвавшей скачок стоимости энергоносителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Reuters .

В мае инфляция, вероятно, опередит рост заработной платы второй месяц подряд, что может негативно отразиться на общем экономическом росте.

А реальная стоимость зарплат американцев снижается – все больше потребителей используют собственные сбережения для финансирования своих расходов.

По оценкам экономистов индекс потребительских цен вырос за 12 месяцев дона 4,2%. Это самый большой годовой рост с апреля 2023 года. Все характеристики инфляции существенно превосходят целевой уровень Федеральной резервной системы США, что составляет 2%.

Средняя цена на бензин в США в мае выросла на 8,8% – до 4,6 доллара за галлон, или 1,22 доллара за литр.

Стремительный рост стоимости жизни стал политическим бременем для президента Дональда Трампа и его Республиканской партии, стремящихся сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Трамп выиграл президентские выборы 2024 года в значительной степени благодаря своему обещанию снизить инфляцию, но его рейтинг одобрения резко упал из-за растущего разочарования его политикой в экономической сфере.

Напомним, по данным Госстата, в мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 0,9% по сравнению с 1,4% в апреле. В то же время, в годовом измерении рост потребительских цен снизился до 8,2% против 8,6% месяцем ранее.

Автор:
Светлана Манько