Зарплата американців не встигає за цінами: інфляція в США б’є рекорди

Споживча інфляція в США зросла в травні найшвидшими темпами за останні три роки через війну президента Дональда Трампа проти Ірану, яка спричинила стрибок вартості енергоносіїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У травні інфляція, ймовірно, випередить зростання заробітної плати другий місяць поспіль, що може негативно вплинути на загальне економічне зростання.

Натомість реальна вартість зарплат американців знижується – все більше споживачів використовують власні заощадження для фінансування своїх витрат.

За оцінками економістів індекс споживчих цін зріс за 12 місяців дона 4,2%. Це найбільше річне зростання з квітня 2023 року. Усі показники інфляції значно перевищують цільовий рівень Федеральної резервної системи США, що становить 2%.

Середня ціна на бензин у США в травні зросла на 8,8% - до 4,6 долара за галон, або 1,22 долара за літр.

Стрімке зростання вартості життя стало політичним тягарем для президента Дональда Трампа та його Республіканської партії, які прагнуть зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді. Трамп виграв президентські вибори 2024 року значною мірою завдяки своїй обіцянці знизити інфляцію, але його рейтинг схвалення різко впав через зростаюче розчарування його політикою в економічній сфері.

Нагадаємо, за даними Держстату, у травні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 0,9% порівняно з 1,4% у квітні. Водночас у річному вимірі зростання споживчих цін знизилося до 8,2% проти 8,6% місяцем раніше.