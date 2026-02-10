Заявленная Зеленским закупка 150 самолетов Gripen и 100 Rafale может стоить Украине 50 млрд евро

Заявленная президентом Владимиром Зеленским цель купить 250 современных истребителей (150 шведских Gripen и 100 французских Rafale) будет стоить Украине примерно 50 млрд евро и растянется на десятилетие.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале издания Defence Express.

Отмечается, что последняя известная публичная цена Gripen (на примере раскрытой государственным аудитом Колумбии) – 184,4 млн евро за один истребитель JAS 39 Gripen E/F от корпорации Saab в рамках комплексного контракта от 2025 года.

"Он предусматривает закупку 17 истребителей за 3,135 млрд евро и после тщательной проверки признан абсолютно справедливым и законным. Таким образом, 150 Gripen по такой цене - 27,66 млрд евро", - пишет издание.

В свою очередь, последняя известная цена на Rafale производства Dassault Aviation ( на примере комплексного контракта с Сербией от 2024 года ) 225 млн евро за самолет . Соответственно, общий бюджет на закупку 100 Rafale тогда составит 22,5 млрд евро.

" Поэтому, если речь зашла о 150 Gripen и 100 Rafale, то вполне стоит ожидать общую стоимость закупки на уровне 50 млрд евро. Это достаточно приблизительный показатель, который даже не учитывает инфляцию. А она, учитывая сроки выполнения заказа, непременно будет очень сильно влиять .

Они подчеркивают, что закупка истребителей – лишь часть расходов на них.

"Есть еще основная статья расходов - эксплуатация на протяжении всего жизненного цикла, который обычно определяется как 40-летний. 100 Rafale в течение 40-летнего цикла - около 45 млрд евро, а 150 Gripen - 55 млрд евро, в общей сложности по 2,5 млрд евро ежегодно на содержание парка в боевом состоянии", - сказал он.

Ранее СМИ писали, что ни у Украины, ни у Франции нет денег на запланированное соглашение с поставкой 100 самолетов Rafale в ближайшие 10 лет.

А власти Швеции предлагали использовать российские замороженные активы для финансирования закупки Gripen.

Напомним, Украина и Швеция еще в октябре 2025 года подписали соглашение, которое прокладывает путь к поставке до 150 истребителей Gripen, но ключевой вопрос финансирования остается открытым.

Также 17 ноября президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали "Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования".

"Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - сообщил президент.