Saab повысил показатель роста продаж на фоне увеличения странами ЕС расходов на оборону

завод Saab
Saab прогнозирует увеличение продаж. / Википедия

Шведский оборонный концерн Saab 5 февраля официально повысил среднесрочный прогноз роста продаж с 18% до 22%. Это решение продиктовано новой реальностью: Европа вынуждена наращивать “военные мышцы” на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Финансовые результаты

Результаты четвертого квартала превзошли самые смелые ожидания аналитиков. Операционная прибыль Saab взлетела на 67%, достигнув отметки в 3,26 миллиарда шведских крон. Для сравнения, рынок прогнозировал более скромные цифры.

Генеральный директор Микаэль Йоханссон отметил: "В течение первых трех лет у нас были значительно лучшие продажи, чем ожидали. Теперь мы рассчитываем на стабильный средний рост около 20% ежегодно".

Реакция рынка не заставила себя ждать – акции Saab выросли на 2,8% сразу после открытия торгов. За последний год стоимость компании на бирже увеличилась более чем в три раза.

Портфель заказов

На сегодняшний день портфель заказов компании составляет 275 миллиардов крон. Это на 47% больше, чем было в начале 2025 года. Только за последний квартал Saab закрыла несколько стратегических сделок:

  • авиация – контракт с Колумбией на 3,1 млрд евро на поставку 17 истребителей Gripen;
  • разведка – заказ на два самолета дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye на сумму 12,3 млрд крон;
  • флот – завершение строительства двух современных подлодок стоимостью 9,6 млрд крон.

Бонусы для инвесторов

На фоне успеха совет директоров предложил увеличить дивиденды до 2,40 крон на акцию (по сравнению с 2,00 крон в прошлом году). Это четкий сигнал рынка: Saab не просто извлекает выгоду от ситуации, а трансформирует ее в стабильное финансовое преимущество.

Учитывая рост государственных расходов стран ЕС, шведские технологии от ракетных систем до передовой электроники становятся ключевым элементом новой архитектуры безопасности континента.

Ранее сообщалось, что Saab готов создать в Украине мощности для финальной сборки истребителей Gripen в рамках предложенного контракта с Киевом на поставки от 100 до 150 самолетов.

Автор:
Татьяна Ковальчук