Saab підвищив показник зростання продажів на тлі збільшення країнами ЄС витрат на оборону

Шведський оборонний концерн Saab 5 лютого офіційно підвищила середньостроковий прогноз зростання продажів з 18% до 22%. Це рішення продиктоване новою реальністю: Європа змушена нарощувати військові м’язи на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Фінансові результати

Результати четвертого кварталу перевершили найсміливіші очікування аналітиків. Операційний прибуток Saab злетів на 67%, досягнувши позначки у 3,26 мільярда шведських крон. Для порівняння, ринок прогнозував значно скромніші цифри.

Генеральний директор Мікаель Йоханссон зазначив: "Протягом перших трьох років ми мали значно кращі продажі, ніж очікували. Тепер ми розраховуємо на стабільне середнє зростання близько 20% щорічно".

Реакція ринку не забарилася – акції Saab зросли на 2,8% одразу після відкриття торгів. За останній рік вартість компанії на біржі збільшилася більш ніж утричі.

Портфель замовлень

На сьогодні портфель замовлень компанії складає 275 мільярдів крон. Це на 47% більше, ніж було на початку 2025 року. Лише за останній квартал Saab закрила кілька стратегічних угод:

авіація – контракт із Колумбією на 3,1 млрд євро на постачання 17 винищувачів Gripen;

розвідка – замовлення на два літаки дальнього радіолокаційного виявлення GlobalEye на суму 12,3 млрд крон;

флот – завершення будівництва двох сучасних підводних човнів вартістю 9,6 млрд крон.

Бонуси для інвесторів

На фоні успіху рада директорів запропонувала збільшити дивіденди до 2,40 крон на акцію (порівняно з 2,00 крон минулого року). Це чіткий сигнал ринку: Saab не просто отримує вигоду від ситуації, а трансформує її у стабільну фінансову перевагу.

З огляду на зростання державних витрат країн ЄС, шведські технології — від ракетних систем до передової електроніки — стають ключовим елементом нової архітектури безпеки континенту.

Раніше повідомлялося, що Saab готовий створити в Україні потужності для фінального складання винищувачів Gripen у рамках запропонованого контракту з Києвом на постачання від 100 до 150 літаків.