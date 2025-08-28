Шведська компанія Saab представила ракету Nimbrix для боротьби з дронами: характеристики

Шведська оборонна компанія Saab представила Nimbrix — першу в своїй історії спеціалізовану ракету для знищення безпілотних літальних апаратів. Озброєна головкою самонаведення, ракета здатна вражати окремі дрони або рої безпілотників за допомогою повітряного вибуху.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії Saab.

Ракета Nimbrix від Saab

Ракета "вистрілив і забув" від Saab розробляється надзвичайно швидко та має на меті поєднати компактні розміри, потужну бойову частину та ефективну систему самонаведення — при цьому залишаючись доступною за ціною, наголошують в компанії.

Дальність її польоту досягає 5 км, а активна головка самонаведення забезпечує точне відстеження цілі. Бойова частина ракети здатна ефективно знищувати як окремі безпілотники, так і цілі у вигляді роїв, застосовуючи режим повітряного вибуху для максимального ураження.

"Nimbrix – це наша відповідь на загрози безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Вона економічно ефективна, що є критично важливим, враховуючи поширення БПЛА на полі бою", – заявив Стефан Еберг, керівник бізнес-підрозділу ракетних систем Saab.

Ракета Nimbrix функціонує як наземна система і може використовуватися як самостійно, так і в складі комплексної протиповітряної оборони. Завдяки гнучким варіантам монтажу, що адаптуються під різні потреби замовників, її можна встановлювати на різноманітні транспортні засоби або у стаціонарних конфігураціях. Економічна ефективність ракети дозволяє розгортати її у великій кількості, забезпечуючи надійне покриття зенітною обороною.

Переговори з потенційними клієнтами тривають, а перші поставки Saab планує здійснити у 2026 році. Публічна презентація Nimbrix відбудеться на виставці DSEI у Лондоні, Велика Британія, з 9 по 12 вересня 2025 року на стенді компанії Saab N9-105, зазначають в пресслужбі.

Що відомо про компанію

Saab – одна з провідних шведських компаній у сфері оборони та безпеки, яка налічує близько 25 000 співробітників. Компанія займається проєктуванням, виробництвом та обслуговуванням сучасних технологій у галузях аеронавтики, озброєння, систем командування та управління, сенсорних рішень і підводних технологій.

Хоча штаб-квартира Saab знаходиться у Швеції, її діяльність охоплює весь світ, а продукція компанії є важливою складовою оборонного потенціалу багатьох держав.

