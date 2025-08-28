Шведская компания Saab представила ракету Nimbrix для борьбы с дронами: характеристики

Шведская оборонная компания Saab представила Nimbrix – первую в своей истории специализированную ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Вооруженная головкой самонаведения ракета способна поражать отдельные дроны или рои беспилотников с помощью воздушного взрыва.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании Saab.

Ракета Nimbrix от Saab

Ракета "выстрелил и забыл" от Saab разрабатывается чрезвычайно быстро и преследует цель сочетать компактные размеры, мощную боевую часть и эффективную систему самонаведения - при этом оставаясь доступной по цене, отмечают в компании.

Дальность ее полета достигает 5 км, а активная головка самонаведения обеспечивает точное отслеживание цели. Боевая часть ракеты способна эффективно уничтожать как отдельные беспилотники, так и целые в виде роев, применяя режим воздушного взрыва для максимального поражения.

"Nimbrix - это наш ответ на обострившиеся за последние несколько лет угрозы беспилотных летательных аппаратов. Она экономически эффективна, что является критически важным, учитывая распространение БПЛА на поле боя", - заявил Стефан Эберг, руководитель бизнес-подразделения ракетных систем Saab.

Ракета Nimbrix работает как наземная система и может употребляться как без помощи других, так и в составе всеохватывающей противовоздушной обороны. Благодаря гибким вариантам монтажа, которые адаптируются под разные потребности заказчиков, ее можно устанавливать на различные транспортные средства или в стационарных конфигурациях. Экономическая эффективность ракеты позволяет развертывать ее в большом количестве, обеспечивая надежное покрытие зенитной обороной.

Переговоры с потенциальными клиентами продолжаются, а первые поставки Saab планируют осуществить в 2026 году. Публичная презентация Nimbrix состоится на выставке DSEI в Лондоне, Великобритания, с 9 по 12 сентября 2025 на стенде компании Saab N9-105, отмечают в пресс-службе.

Что известно о компании

Saab – одна из ведущих шведских компаний в области обороны и безопасности, насчитывающая около 25 000 сотрудников. Компания занимается проектированием, производством и обслуживанием современных технологий в области аэронавтики, вооружения, систем командования и управления, сенсорных решений и подводных технологий.

Хотя штаб-квартира Saab находится в Швеции, ее деятельность охватывает весь мир, а продукция компании является важной составляющей военного потенциала многих государств.

Напомним, компания Rheinmetall AG открывает самый большой в Европе завод артиллерийских боеприпасов в Германии мощностью до 350 000 снарядов в год.