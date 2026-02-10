Запланована подія 2

Заявлена Зеленським закупівля 150 літаків Gripen і 100 Rafale може коштувати Україні 50 млрд євро

Заявлена ​​президентом Володимиром Зеленським мета купити 250 сучасних винищувачів (150 шведських Gripen і 100 французьких Rafale) коштуватиме Україні приблизно 50 млрд євро і розтягнеться на десятиліття.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі видання Defence Express.

Зазначається, що остання відома публічна ціна Gripen(на прикладі розкритої державним аудитом Колумбії) — 184,4 млн євро за один винищувач JAS 39 Gripen E/F від корпорації Saab у рамках комплексного контракту від 2025 року.

"Він передбачає закупівлю 17 винищувачів за 3,135 млрд євро і після ретельної перевірки визнаний абсолютно справедливим і законним. Таким чином, 150 Gripen за такою ціною — 27,66 млрд євро", — пише видання.

Своєю чергою, остання відома ціна на Rafale виробництва Dassault Aviation (на прикладі комплексного контракту із Сербією від 2024 року) — 225 млн євро за літак. Відповідно, загальний бюджет на закупівлю 100 Rafale тоді становитиме 22,5 млрд євро.

"Тому, якщо мова зайшла про 150 Gripen і 100 Rafale, то цілком варто очікувати загальну вартість закупівлі на рівні 50 млрд євро. Це доволі приблизний показник, який навіть не враховує інфляцію. А вона, з огляду на терміни виконання замовлення, неодмінно буде дуже сильно впливати. Тому що терміни виконання поставок — десятиліття", — зауважують журналісти

Вони підкреслюють, що закупівля винищувачів — лише частина витрат на них.

"Є ще основна стаття витрат — експлуатація протягом усього життєвого циклу, який зазвичай визначається як 40-річний. 100 Rafale протягом 40-річного циклу — близько 45 млрд євро, а 150 Gripen — 55 млрд євро, загалом по 2,5 млрд євро щорічно на утримання парку в бойовому стані з його модернізацією", — наголошує видання.

Раніше ЗМІ писали, що ні Україна, ні Франція не мають грошей на заплановану угоду з поставкою 100 літаків Rafale в найближчі 10 років.

А влада Швеції пропонувала використовувати російські заморожені активи для фінансування закупівлі Gripen.

Нагадаємо, Україна та Швеція ще у жовтні 2025 року підписали угоду, яка прокладає шлях до постачання до 150 винищувачів Gripen, але ключове питання фінансування залишається відкритим.

Також 17 листопада, президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали “Декларацію про наміри що співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання”.

"Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", — повідомив президент.

Автор:
Світлана Манько