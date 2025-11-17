Літаки Rafale та системи SAMP/T: Україна і Франція посилюють співробітництво у сфері оборони

Сьогодні, 17 листопада, президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали “Декларацію про наміри що співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Офіс президента України.

Напередодні, 16 листопада, Зеленський анонсував цю подію в Х: "Плідна дипломатія попереду. Неділя – візит до Греції та важлива угода щодо імпорту природного газу. Понеділок – історична угода з Францією в Парижі щодо зміцнення нашої бойової авіації та протиповітряної оборони. Вівторок – переговори в Іспанії щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони та ініціатив з партнерами".

Наразі українська влада не повідомила деталі угоди. Однак, за даними Reuters, минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, та нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T, що експлуатуються Україною.

Але, за словами інсайдерів агентства, обізнаних з цим питанням, понеділковий візит принесе більше користі Україні. Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault. Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів, , хоча основна частина поставок буде довгостроковою.

Крім того, два джерела заявили, що візит Зеленського також може призвести до укладення угод щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T, з існуючих французьких запасів або через довгострокові замовлення озброєння наступного покоління, зокрема на ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Оновлено о 13:42. Володимир Зеленський наголосив, що підписання декларації є і історичним моментом для обох націй – Франції та України.

"Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", — повідомив президент.

Він також зазначив, що вже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями країн. Україна і Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, розвиватимуть критичні технології та компоненти, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Раніше повідомлялося, що лідери Коаліції охочих готові розгорнути в Україні багатонаціональні сили безпеки, але тільки після завершення бойових дій.