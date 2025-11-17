Самолеты Rafale и системы SAMP/T: Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере обороны

Сегодня, 17 ноября, президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали "Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Офис президента Украины.

Накануне, 16 ноября, Зеленский анонсировал это событие в Х: "Плодная дипломатия впереди. Воскресенье - визит в Грецию и важное соглашение по импорту природного газа. Понедельник - историческое соглашение с Францией в Париже по укреплению нашей боевой авиации и противовоздушной обороны.

В настоящее время украинские власти не сообщили детали соглашения. Однако, по данным Reuters, в прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage и новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, производимых европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T, эксплуатируемых Украиной.

Но, по словам инсайдеров агентства, осведомленных по этому вопросу, понедельник принесет больше пользы Украине. Он может включать 10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault. Некоторые из них могут поступать непосредственно из французских запасов, хотя основная часть поставок будет долгосрочной.

Кроме того, два источника заявили, что визит Зеленского также может привести к заключению соглашений по большему количеству систем противовоздушной обороны SAMP/T, из существующих французских запасов или по долгосрочным заказам вооружения следующего поколения, в частности на ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

Обновлено в 13:42. Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание декларации является историческим моментом для обеих наций – Франции и Украины.

"Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - сообщил президент.

Он также отметил, что уже в текущем году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями стран. Украина и Франция будут совместно производить дроны-перехватчики, развивать критические технологии и компоненты, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

