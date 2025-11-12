- Категория
Перехватчики – в приоритете: Украина и Франция расширяют оборонное сотрудничество
Украина и Франция ужесточают сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу с представителями Франции, в частности, атташе по вооружению полковником Фредериком Балем и Тома Моро (GICAT), где стороны обсудили развитие совместных производственных проектов в сфере оборонной промышленности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сергей Боев отметил приоритеты: "Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны".
Направления сотрудничества и финансирование
Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.
Стороны подробно обсудили взаимодействие между украинскими и французскими оборонными предприятиями по следующим направлениям:
- производство систем ПВО и ПРО, а также ракет к ним;
- ремонт и обслуживание военной техники;
- тестирование инновационных решений и снабжение компонентов;
- разработка новых образцов вооружения на основе опыта современной войны.
Отдельно рассматривались возможности финансирования совместных проектов, включая привлечение ресурсов из европейских механизмов.
Напомним, в октябре в Украине запустили локальное производство чешских боеприпасов большого калибра .