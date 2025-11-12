Перехватчики – в приоритете: Украина и Франция расширяют оборонное сотрудничество

Украина и Франция ужесточают сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу с представителями Франции, в частности, атташе по вооружению полковником Фредериком Балем и Тома Моро (GICAT), где стороны обсудили развитие совместных производственных проектов в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сергей Боев отметил приоритеты: "Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны".

Направления сотрудничества и финансирование

Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.

Стороны подробно обсудили взаимодействие между украинскими и французскими оборонными предприятиями по следующим направлениям:

производство систем ПВО и ПРО, а также ракет к ним;

ремонт и обслуживание военной техники;

тестирование инновационных решений и снабжение компонентов;

разработка новых образцов вооружения на основе опыта современной войны.

Отдельно рассматривались возможности финансирования совместных проектов, включая привлечение ресурсов из европейских механизмов.

Напомним, в октябре в Украине запустили локальное производство чешских боеприпасов большого калибра .