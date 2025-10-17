Украинский ОПК насчитывает около 900 предприятий, 40% оружия на фронте – отечественного производства

Украина становится одним из мировых центров оборонных технологий: более 900 предприятий, $35 млрд. мощностей и 25 зарубежных компаний на пути локализации производства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Министр обороны Денис Шмигаль рассказал о запуске совместных производств в стране и за ее пределами, развитии инновационных систем и масштабировании оборонного комплекса, благодаря чему более 40% оружия на фронте уже украинского производства.

По его словам, Украина становится мировым центром производства современных решений безопасности и одним из наиболее перспективных рынков для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

"Во исполнение задачи президента мы создаем новые механизмы для развития отечественных предприятий. За три года наши способности оборонного производства выросли в 35 раз", – отметил Шмигаль.

По его словам, сегодня украинская оборонная экосистема насчитывает около 900 предприятий (около 100 государственных и 800 частных) и около 1 000 команд инженеров и разработчиков, ежедневно работающих над инновациями.

Запускаются совместные производства, привлекаются инвестиции для системного масштабирования мощностей. Уже 25 зарубежных компаний, включая мировые гиганты, находятся на разных этапах локализации производства в Украине.

Проекты охватывают широкий спектр потребностей от традиционной артиллерии до передовых беспилотных систем с применением искусственного интеллекта.

Шмигаль добавил, что более 40% оружия на фронте сегодня – украинского производства. Опыт боевых действий и проверенные на поле боя технологии вызывают интерес у партнеров по всему миру, что подтверждает эффективность стратегии Украины в развитии собственного ОПК.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что до конца 2025 года минимум половина оружия на фронте должно быть украинского производства. Также Украина существенно увеличила свой оборонный потенциал – только в сфере производства дронов и ракет в следующем году объем может составить $35 млрд.