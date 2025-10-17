Український ОПК налічує близько 900 підприємств, 40% зброї на фронті – вітчизняного виробництва

Україна стає одним із світових центрів оборонних технологій: понад 900 підприємств, $35 млрд потужностей та 25 закордонних компаній на шляху локалізації виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про запуск спільних виробництв у країні та за її межами, розвиток інноваційних систем та масштабування оборонного комплексу, завдяки чому понад 40% зброї на фронті вже українського виробництва.

За його словами, Україна стає світовим центром виробництва сучасних безпекових рішень та одним із найбільш перспективних ринків для інвестицій в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

"На виконання завдання президента ми створюємо нові механізми для розвитку вітчизняних підприємств. За три роки наші спроможності оборонного виробництва зросли у 35 разів", – зазначив Шмигаль.

За його словами, сьогодні українська оборонна екосистема налічує близько 900 підприємств (приблизно 100 державних і 800 приватних) та близько 1 000 команд інженерів і розробників, які щодня працюють над інноваціями.

Запускаються спільні виробництва, залучаються інвестиції для системного масштабування потужностей. Уже 25 закордонних компаній, включно зі світовими гігантами, знаходяться на різних етапах локалізації виробництва в Україні.

Проєкти охоплюють широкий спектр потреб – від традиційної артилерії до передових безпілотних систем із застосуванням штучного інтелекту.

Шмигаль додав, що понад 40% зброї на фронті сьогодні – українського виробництва. Досвід бойових дій і перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу, що підтверджує ефективність стратегії України щодо розвитку власного ОПК.

Додамо, президент Володимир Зеленський зазначив, що до кінця 2025 року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва. Також Україна суттєво збільшила свій оборонний потенціал – лише у сфері виробництва дронів і ракет у наступному році обсяг може сягнути $35 млрд.