Перехоплювачі – у пріоритеті: Україна та Франція розширюють оборонну співпрацю

Україна та Франція посилюють співпрацю в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч із представниками Франції, зокрема аташе з озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро (GICAT), де сторони обговорили розвиток спільних виробничих проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сергій Боєв наголосив на пріоритетах: "Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони".

Напрями співпраці та фінансування

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів безпосередньо в Україні.

Сторони детально обговорили взаємодію між українськими та французькими оборонними підприємствами за такими напрямами:

виробництво систем ППО та ПРО, а також ракет до них;

ремонт та обслуговування військової техніки;

тестування інноваційних рішень і постачання компонентів;

розробка нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Окремо розглядалися можливості фінансування спільних проєктів, включаючи залучення ресурсів із європейських механізмів.

Нагадаємо, у жовтні в Україні запустили локальне виробництво чеських боєприпасів великого калібру.