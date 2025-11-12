- Категорія
Перехоплювачі – у пріоритеті: Україна та Франція розширюють оборонну співпрацю
Україна та Франція посилюють співпрацю в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч із представниками Франції, зокрема аташе з озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро (GICAT), де сторони обговорили розвиток спільних виробничих проєктів у сфері оборонної промисловості.
Сергій Боєв наголосив на пріоритетах: "Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони".
Напрями співпраці та фінансування
Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів безпосередньо в Україні.
Сторони детально обговорили взаємодію між українськими та французькими оборонними підприємствами за такими напрямами:
- виробництво систем ППО та ПРО, а також ракет до них;
- ремонт та обслуговування військової техніки;
- тестування інноваційних рішень і постачання компонентів;
- розробка нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.
Окремо розглядалися можливості фінансування спільних проєктів, включаючи залучення ресурсів із європейських механізмів.
Нагадаємо, у жовтні в Україні запустили локальне виробництво чеських боєприпасів великого калібру.