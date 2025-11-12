Запланована подія 2

Перехоплювачі – у пріоритеті: Україна та Франція розширюють оборонну співпрацю

Сергій Боєв, Фредерік Балем,а Тома Моро
Україна та Франція розширюють співпрацю в сфері ОПК. / Міноборони

Україна та Франція посилюють співпрацю в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч із представниками Франції, зокрема аташе з озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро (GICAT), де сторони обговорили розвиток спільних виробничих проєктів у сфері оборонної промисловості. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сергій Боєв наголосив на пріоритетах: "Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони".

Напрями співпраці та фінансування

Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів безпосередньо в Україні.

Сторони детально обговорили взаємодію між українськими та французькими оборонними підприємствами за такими напрямами:

  • виробництво систем ППО та ПРО, а також ракет до них; 
  • ремонт та обслуговування військової техніки; 
  • тестування інноваційних рішень і постачання компонентів; 
  • розробка нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.

Окремо розглядалися можливості фінансування спільних проєктів, включаючи залучення ресурсів із європейських механізмів.

Нагадаємо, у жовтні в Україні запустили локальне виробництво чеських боєприпасів великого калібру.

Автор:
Тетяна Ковальчук