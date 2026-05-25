Здание правительства и Нацбанка получили повреждения от российских обстрелов

НБУ
Здание Нацбанка получило повреждения. Фото: facebook.com/pyshnyy

Массированный российский обстрел 24 мая повредил здание правительства и Национального банка в центре Киева

  Об этом пишет Delo.ua.

Дом правительства пострадал в результате российских обстрелов

В результате российского обстрела Киева в ночь на 24 мая получило незначительные повреждения здание правительства на улице Грушевского, 12/2, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Во время ночной атаки России на Киев было повреждено здание правительства Украины, окна которого вылетели от взрыва. К счастью, никто не пострадал", –   написала Свириденко.

Также она опубликовала фото, на которых видны выбитые окна в Доме правительства.

Фото 2 — Здание правительства и Нацбанка получили повреждения от российских обстрелов
Фото: https://x.com/svyrydenko_y

Здание Нацбанка получило повреждения

"Здание НБУ немного ощутило последствия ночной атаки. Деталей не будет – не буду радовать врага. Тем более, что наша команда уже работает с этим. Все отремонтируем и все восстановим", – сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, 25 мая регулятор начнет рабочий день как обычно. Пышный уточнил, что никто из сотрудников не пострадал.

Он добавил, что в НБУ поступают многие сообщения о повреждениях зданий и отделений многих банков.

"Жертв нет, здания восстановим. Работу системы обеспечим при любых условиях. Тихая ярость мотивирует, фокусирует на главном", – подчеркнул глава НБУ.

Главный офис БЭБ поврежден в результате обстрела России

Здание головного офиса Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) повреждено в результате массированной атаки на столицу в ночь на 24 мая.

"Ночной обстрел не обошел и БЭБ. Взрывная волна вынесла почти все окна, повредила помещение, оставив после себя стекло, бетон и следы очередного удара по мирному городу", –   написал глава ведомства   Александр Цивинский в Facebook.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Поврежден здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности. Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат".

Автор:
Светлана Манько