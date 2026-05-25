Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Будівлі уряду та Нацбанку зазнали пошкоджень від російського обстрілу

НБУ
Будівля Нацбанку зазнала пошкоджень. Фото: facebook.com/pyshnyy

Масований російський обстріл 24 травня пошкодив будівлю уряду та Національного банку України в центрі Києва

 Про це пише Delo.ua.

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня отримав незначні пошкодження будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено будівля уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав", – написала Свириденко.

Також вона опублікувала фото, на яких видно вибиті вікна у Будинку уряду.

Фото 2 — Будівлі уряду та Нацбанку зазнали пошкоджень від російського обстрілу
Фото: https://x.com/svyrydenko_y

Будівля Нацбанку зазнала пошкоджень

"Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо", – повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, 25 травня регулятор розпочне робочий день як завжди. Пишний уточнив, що ніхто із співробітників не постраждав.

Він додав, що до НБУ надходять чимало повідомлень про пошкодження будівель і відділень багатьох банків.

"Жертв немає, будівлі відновимо. Роботу системи забезпечимо за будь-яких умов. Тиха лють мотивує, фокусує на головному", – підкреслив голова НБУ.

Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

Будівля головного офісу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) пошкоджена внаслідок масованої атаки на столицю в ніч на 24 травня.

"Нічний обстріл не оминув і БЕБ. Вибухова хвиля винесла майже всі вікна, пошкодила приміщення, залишивши після себе скло, бетон і сліди чергового удару по мирному місту", – написав очільник відомства Олександр Цивінський у Facebook.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат". 

Автор:
Світлана Манько