Будівлі уряду та Нацбанку зазнали пошкоджень від російського обстрілу
Масований російський обстріл 24 травня пошкодив будівлю уряду та Національного банку України в центрі Києва
Про це пише Delo.ua.
Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу
Внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня отримав незначні пошкодження будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено будівля уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав", – написала Свириденко.
Також вона опублікувала фото, на яких видно вибиті вікна у Будинку уряду.
Будівля Нацбанку зазнала пошкоджень
"Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо", – повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.
За його словами, 25 травня регулятор розпочне робочий день як завжди. Пишний уточнив, що ніхто із співробітників не постраждав.
Він додав, що до НБУ надходять чимало повідомлень про пошкодження будівель і відділень багатьох банків.
"Жертв немає, будівлі відновимо. Роботу системи забезпечимо за будь-яких умов. Тиха лють мотивує, фокусує на головному", – підкреслив голова НБУ.
Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії
Будівля головного офісу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) пошкоджена внаслідок масованої атаки на столицю в ніч на 24 травня.
"Нічний обстріл не оминув і БЕБ. Вибухова хвиля винесла майже всі вікна, пошкодила приміщення, залишивши після себе скло, бетон і сліди чергового удару по мирному місту", – написав очільник відомства Олександр Цивінський у Facebook.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат".