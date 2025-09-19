Здание правительства в Киеве готовят к противоаварийным работам

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) согласовал проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ, поврежденного вражеским ударом Дома правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Там отмечают, что Дом правительства - это не только административный центр, но и архитектурный памятник местного значения, поэтому профильные городские структурные подразделения оперативно оказывают методическую и организационную поддержку, координируют процесс и сопровождают принятие необходимых решений.

Специалисты Департамента охраны культурного наследия КГГА присоединились к работе комиссии по обследованию объекта и обеспечили оперативное оформление всех разрешительных документов. Это позволит в ближайшее время приступить к первоочередным противоаварийным и консервационным работам на период, необходимый для разработки научно-проектной документации по реставрации памятника.

В КГГА подчеркнули, что и дальше будут делать все возможное, чтобы помочь сохранить это знаковое здание и надеются, что консервация достопримечательности состоится как можно быстрее, ведь впереди сложный осенне-зимний период.

Как известно, в ночь на 7 сентября 2025 года в результате вражеского удара Дом правительства Украины получил значительные повреждения. Разрушения подверглись верхним этажам и крыше, в результате чего возник пожар.