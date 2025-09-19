Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних робіт

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт пошкодженого ворожим ударом Будинку уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Там зауважують, що Будинок уряду - це не лише адміністративний осередок, а й архітектурна пам’ятка місцевого значення, тому профільні міські структурні підрозділи оперативно надають методичну й організаційну підтримку, координують процес і супроводжують ухвалення необхідних рішень.

Фахівці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА долучилися до роботи комісії з обстеження об’єкта та забезпечили оперативне оформлення всіх дозвільних документів. Це дасть змогу найближчим часом розпочати першочергові протиаварійні та консерваційні роботи на період, необхідний для розробки науково-проєктної документації з реставрації памʼятки.

В КМДА наголосили, що й надалі робитимуть все можливе, щоб допомогти зберегти цю знакову будівлю та сподіваються, що консервація пам’ятки відбудеться якнайшвидше, адже попереду складний осінньо-зимовий період.

Як відомо, в ніч на 7 вересня 2025 року внаслідок ворожого удару Будинок уряду України зазнав значних пошкоджень. Руйнувань зазнали верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.