Зеленский: Нидерланды выделят Украине €3,5 млрд поддержки в 2026 году

евро
Украина получила второй транш от БРРЭ / Shutterstock

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году Нидерланды предоставит Украине финансовую поддержку на уровне €3,5 млрд, а также передадут оружие, системы ПВО и вклады в инициативу PURL.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщения главы государства.

Нидерланды продолжают поддержку Украины

"Мы ценим, действительно ценим все, что Нидерланды уже предоставили – от систем Patriot и самолетов F-16 до артиллерии и дронов", - отметил Зеленский.

Зеленский приветствовал решение Нидерландов оказать Украине финансовую и оборонную поддержку в 2026 году. Общая помощь включает в себя €3,5 млрд в поддержку Украины и дополнительные €2 млрд на оборонные нужды, что является важным проявлением международной солидарности.

Глава государства отметил, что усиление украинской системы ПВО и обеспечение энергетической устойчивости страны имеет ключевое значение не только с точки зрения военной безопасности, но и защиты жизни граждан и обеспечения будущего Украины.

Также Зеленский приветствовал шаги по совместному производству дронов, что будет способствовать развитию оборонного потенциала страны.

Недавно Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине в рамках PURL. Она будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.

Автор:
Ольга Опенько