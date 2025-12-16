Зеленський: Нідерланди виділять Україні €3,5 млрд підтримки у 2026 році

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Нідерланди нададуть Україні фінансову підтримку на рівні €3,5 млрд, а також передадуть зброю, системи ППО та внески до ініціативи PURL.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення глави держави.

Нідерланди продовжують підтримку України

"Ми цінуємо, справді цінуємо все, що Нідерланди вже надали - від систем Patriot та літаків F-16 до артилерії та дронів", - зазначив Зеленський.

Зеленський привітав рішення Нідерландів надати Україні фінансову та оборонну підтримку у 2026 році. Загальна допомога включає €3,5 млрд на підтримку України та додаткові €2 млрд на оборонні потреби, що є важливим проявом міжнародної солідарності.

Глава держави відзначив, що посилення української системи ППО та забезпечення енергетичної стійкості країни має ключове значення не лише з точки зору військової безпеки, але й для захисту життя громадян та забезпечення майбутнього України.

Також Зеленський привітав кроки щодо спільного виробництва дронів, що сприятиме розвитку оборонного потенціалу країни.

Нещодавно Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні в межах PURL. Вона передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.